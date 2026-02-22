Gala XTB KSW 115 odbywa się w hali RCS w Lubinie i przyniesie kolejne ważne rozstrzygnięcia dla układu sił w kilku kategoriach wagowych. Organizacja konsekwentnie rozwija kartę walk opartą na mocnych nazwiskach z Polski oraz zagranicy. Widzowie mogą spodziewać się zarówno starć rankingowych, jak i pojedynków, które bezpośrednio wpłyną na sytuację mistrzowską.

Walką wieczoru będzie pojedynek o pas kategorii koguciej, w którym Sebastian Przybysz stanie do obrony tytułu przeciwko Oleksiiowi Jakimience. Dla "Sebicia" będzie to kolejna próba umocnienia swojej pozycji jako jednego z najbardziej dominujących mistrzów w historii dywizji. Jakimienko to jednak zawodnik niebezpieczny w każdej płaszczyźnie, który ma narzędzia, by zagrozić Polakowi zarówno w stójce, jak i w parterze.

Na karcie znalazło się również kilka zestawień z udziałem czołowych polskich zawodników, które mogą wyłonić przyszłych pretendentów do pasów. Dla części fighterów będzie to szansa na powrót na zwycięską ścieżkę, dla innych - możliwość przebicia się do ścisłej czołówki swoich kategorii.

Gala w Lubinie będzie kolejnym wydarzeniem organizacji w tej lokalizacji, co potwierdza rosnącą popularność KSW poza największymi miastami. Publiczność w hali RCS wielokrotnie tworzyła gorącą atmosferę, a komplet widzów można uznać za niemal pewny.

XTB KSW 115 zapowiada się jako gala z dużym ciężarem sportowym, zarówno w kontekście walki o pas, jak i przyszłych eliminatorów. Wyniki w Lubinie mogą znacząco przetasować rankingi i wyznaczyć kierunek kolejnych mistrzowskich starć w organizacji.

XTB KSW 115: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

61,2 kg: Witalij Jakimienko (11-2) pokonał Sebastiana Przybysza (14-5-1) przez niejednogłośną decyzją sędziów (49-46, 47-48, 49-46) - o pas mistrzowski wagi koguciej

Karta główna:

77,1 kg: Kacper Koziorzębski (13-6 ) pokonał Artura Szczepaniaka (13-4) przez większościową decyzją sędziów (28-28, 29-27, 29-27)

65,8 kg: Łukasz Charzewski (15-3) pokonał Alioune'a Nahaye'a (16-5-0) przez jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

77,1 kg: Dawid Kuczmarski (9-0) pokonał Daniela Skibińskiego (23-11) przez jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

65,8 kg: Josef Stummer (7-2) pokonał Michała Domina (7-5) przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-27)

83,9 kg: Kacper Pakeltys (4-0) pokonał Borysa Dzikowskiego (4-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-26, 30-27)

61,2 kg: Mariusz Joniak (13-6) pokonał Karola Durszlewicza (4-1) przez jednogłośną decyzją sędziów (29-27, 29-28, 30-26)

Karta wstępna:

93 kg: Kacper Sochacki (5-1-0) pokonał Jordana Nandora (2-2-0 1 NC) przez poddanie w 1. rundzie

70,3 kg: Kristians Boguzs (3-0-0) pokonał Kacpra Fornalskiego (1-2-0) przez poddanie w 2. rundzie (duszenie zza pleców)

