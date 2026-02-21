XTB KSW 115: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala XTB KSW 115 odbywa się w hali RCS w Lubinie i przyniesie kolejne ważne rozstrzygnięcia dla układu sił w kilku kategoriach wagowych. Organizacja konsekwentnie rozwija kartę walk opartą na mocnych nazwiskach z Polski oraz zagranicy. Widzowie mogą spodziewać się zarówno starć rankingowych, jak i pojedynków, które bezpośrednio wpłyną na sytuację mistrzowską.

Walką wieczoru będzie pojedynek o pas kategorii koguciej, w którym Sebastian Przybysz stanie do obrony tytułu przeciwko Oleksiiowi Jakimience. Dla "Sebicia" będzie to kolejna próba umocnienia swojej pozycji jako jednego z najbardziej dominujących mistrzów w historii dywizji. Jakimienko to jednak zawodnik niebezpieczny w każdej płaszczyźnie, który ma narzędzia, by zagrozić Polakowi zarówno w stójce, jak i w parterze.

Na karcie znalazło się również kilka zestawień z udziałem czołowych polskich zawodników, które mogą wyłonić przyszłych pretendentów do pasów. Dla części fighterów będzie to szansa na powrót na zwycięską ścieżkę, dla innych - możliwość przebicia się do ścisłej czołówki swoich kategorii.

Gala w Lubinie będzie kolejnym wydarzeniem organizacji w tej lokalizacji, co potwierdza rosnącą popularność KSW poza największymi miastami. Publiczność w hali RCS wielokrotnie tworzyła gorącą atmosferę, a komplet widzów można uznać za niemal pewny.

XTB KSW 115 zapowiada się jako gala z dużym ciężarem sportowym, zarówno w kontekście walki o pas, jak i przyszłych eliminatorów. Wyniki w Lubinie mogą znacząco przetasować rankingi i wyznaczyć kierunek kolejnych mistrzowskich starć w organizacji.

XTB KSW 115: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

61,2 kg: Sebastian Przybysz (14-4-1) vs Witalij Jakimienko (10-2) - o pas mistrzowski wagi koguciej

Karta główna:

77,1 kg: Artur Szczepaniak (13-3) vs Kacper Koziorzębski (12-6)

65,8 kg: Alioune Nahaye (16-4) vs Łukasz Charzewski (14-3)

77,1 kg: Daniel Skibiński (23-10) vs Dawid Kuczmarski (8-0)

65,8 kg: Michał Domin (7-4) vs Josef Stummer (6-2)

83,9 kg: Borys Dzikowski (4-3) vs Kacper Pakeltys (2-0)

61,2 kg: Mariusz Joniak (12-6) vs Karol Durszlewicz (4-0)

Karta wstępna:

93 kg: Jordan Nandor (2-1) vs Kacper Sochacki (4-1)

70,3 kg: Kacper Fornalski (1-1) vs Kristians Boguzs (2-0)

Sebastian Przybysz TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

KSW 91: Charzewski - Sobiech KSW materiały prasowe

