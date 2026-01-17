XTB KSW 114: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Federacja KSW wraca z pierwszą dużą galą w 2026 roku. XTB KSW 114, odbędzie się 17 stycznia 2026 roku w Radomskim Centrum Sportu w Radomiu. Wydarzenie zapowiada się bardzo ciekawie. W karcie walk znalazł się pojedynek o tytuł mistrza, ale też inne mocne zestawienia rankingowe i międzynarodowe starcia.

Głównym punktem gali będzie walka o pas mistrza KSW w kategorii lekkiej (70,3 kg) między Salahdine'em Parnasse a Marcinem Heldem. Pojedynek z udziałem światowej klasy zawodnika i doświadczonego Polaka, który od lat jest w czołówce europejskiego MMA.

Karta główna obfituje w liczne zestawienia, w tym polsko-polskie starcie w wadze ciężkiej: Arkadiusz Wrzosek vs Szymon Bajor. W rywalizację włącza się również kobieca kategoria musza, gdzie Wiktoria Czyżewska zmierzy się z Tamires Vidal. Kolejne zestawienia to Ibragim Chuzhigaev vs Maciej Różański w półciężkiej, Piotr Kacprzak vs Wojciech Kazieczko w piórkowej oraz Konrad Rusiński vs Henry Fadipe w limicie dywizji średniej.

Dodatkowo w karcie znalazły się starcia z udziałem młodych i perspektywicznych zawodników: Viktor Cervinský vs Amaury Wako-Zabo oraz pojedynek lekkich w klatce pomiędzy Oleksandrem Moisą a Irasem Khizrievem. Całości dopełnią walki z udziałem debiutantów i weteranów, dzięki czemu XTB KSW 114 oferuje mieszankę doświadczenia, świeżości i wyrównanej rywalizacji.

XTB KSW 114: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

70,3 kg / 155 lb: Salahdine Parnasse (22-2) pokonał Marcina Helda (31-11) przez TKO w 2. rundzie - o pas mistrzowski KSW w wadze lekkiej

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (7-1) pokonał Szymona Bajora (26-13) przez nokaut (kolano) w 2. rundzie

56,7 kg/125 lb: Wiktoria Czyżewska (7-1) pokonała Tamires Vidal (7-5) przez nokaut w 1. rundzie

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev (19-6,1 NC) vs Macieja Różańskiego (15-6,1 NC - walka uznana za nieodbytaą (palec w oko ze strony Chuzhigaeva)

65,8 kg/145 lb: Piotr Kacprzak (13-6) pokonał Wojciecha Kazieczko (6-3) przez większościową decyzję (2x 29-28, 28-28)

83,9 kg/185 lb: Andi Vrtacic (8-3) pokonał Mateusza Golę (6-7) przez nokaut (wysokie kopnięcie) w 2. rundzie

77,1 kg/170 lb: Amaury Wako-Zabo (5-0) pokonał Viktora Červinskiego (5-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-27, 30-26)

Karta wstępna (do obejrzenia za darmo na kanale CANAL+ Sport w serwisie YouTube):

83,9 kg/185 lb: Konrad Rusiński (7-3) pokonał Henry'ego Fadipe (15-13-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 30-27, 30-26)

70,3 kg/155 lb: Iras Khizriev (5-0) pokonał Oleksandra Moisa (4-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (2 x 29-28; 30-27)

KSW: Parnasse - Held KSW materiały prasowe

KSW: Wrzosek - Bajor KSW materiały prasowe

