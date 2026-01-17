XTB KSW 114: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje walki

Federacja KSW wraca z pierwszą dużą galą w 2026 roku. XTB KSW 114, odbędzie się 17 stycznia 2026 roku w Radomskim Centrum Sportu w Radomiu. Wydarzenie zapowiada się bardzo ciekawie. W karcie walk znalazł się pojedynek o tytuł mistrza, ale też inne mocne zestawienia rankingowe i międzynarodowe starcia.

Głównym punktem gali będzie walka o pas mistrza KSW w kategorii lekkiej (70,3 kg) między Salahdine'em Parnasse a Marcinem Heldem. Pojedynek z udziałem światowej klasy zawodnika i doświadczonego Polaka, który od lat jest w czołówce europejskiego MMA.

Karta główna obfituje w liczne zestawienia, w tym polsko-polskie starcie w wadze ciężkiej: Arkadiusz Wrzosek vs Szymon Bajor. W rywalizację włącza się również kobieca kategoria musza, gdzie Wiktoria Czyżewska zmierzy się z Tamires Vidal. Kolejne zestawienia to Ibragim Chuzhigaev vs Maciej Różański w półciężkiej, Piotr Kacprzak vs Wojciech Kazieczko w piórkowej oraz Konrad Rusiński vs Henry Fadipe w limicie dywizji średniej.

Rozwiń

Dodatkowo w karcie znalazły się starcia z udziałem młodych i perspektywicznych zawodników: Viktor Cervinský vs Amaury Wako-Zabo oraz pojedynek lekkich w klatce pomiędzy Oleksandrem Moisą a Irasem Khizrievem. Całości dopełnią walki z udziałem debiutantów i weteranów, dzięki czemu XTB KSW 114 oferuje mieszankę doświadczenia, świeżości i wyrównanej rywalizacji.

XTB KSW 114: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

70,3 kg / 155 lb: Salahdine Parnasse (21-2, 6 KO, 7 Sub) - Marcin Held (31-10, 4 KO, 16 Sub) - o pas mistrzowski KSW w wadze lekkiej

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (6-1, 4 KO, 1 Sub) - Szymon Bajor (26-12, 11 KO, 9 Sub)

56,7 kg/125 lb: Wiktoria Czyżewska (6-1, 4 KO) - Tamires Vidal (7-4, 1 KO, 2 Sub)

93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev (19-6, 8 KO, 4 Sub) - Maciej Różański (15-6, 3 KO, 8 Sub)

65,8 kg/145 lb: Piotr Kacprzak (12-6, 3 KO, 5 Sub) - Wojciech Kazieczko (6-2, 2 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Andi Vrtacić (7-3, 4 KO) - Mateusz Gola (6-6, 6 KO)

77,1 kg/170 lb: Viktor Cervinsky (5-2, 1 KO, 3 Sub) - Amaury Wako-Zabo (4-0, 3 KO)

Karta wstępna (do obejrzenia za darmo na kanale CANAL+ Sport w serwisie YouTube):

83,9 kg/185 lb: Konrad Rusiński (6-3, 1 KO, 4 Sub) - Henry Fadipe (15-12-1, 9 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Iras Khizriev (5-0, 3 KO) pokonał Oleksandra Moisa (4-2, 3 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów (2 x 29-28; 30-27)

KSW: Parnasse - Held KSW materiały prasowe

KSW: Wrzosek - Bajor KSW materiały prasowe

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport