XTB KSW 111: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
KSW 111: Wyniki walk. Polska organizacja ponownie zawitała do Czech. Gala odbędzie się w hali Werk Arena w Trzyńcu. W karcie walk znalazły się aż dwa starcia o mistrzowskie pasy, a także liczne polsko-czeskie konfrontacje, które dodatkowo podnoszą temperaturę przed rozpoczęciem. Warto zwrócić uwagę też na występ byłej pięściarki Laury Grzyb, która pełnoprawnie zmieniła rękawice na mniejsze. W tym artykule można sprawdzić wyniki walk z wydarzenia XTB KSW 111.
W walce wieczoru zobaczymy dominatora wagi ciężkiej. Phil de Fries po raz kolejny stawi się do obrony tytułu mistrza KSW. Jego przeciwnikiem będzie utalentowany Słowak Stefan Vojcak - zawodnik na fali trzech zwycięstw z rzędu, gotowy na wielkie wejście w największej europejskiej federacji MMA. Stawką jest nie tylko pas, ale także pozycja w hierarchii królewskiej dywizji.
Drugą walką wieczoru będzie pojedynek o pas mistrzowski w wadze półciężkiej. Obecny mistrz Rafał Haratyk stanie naprzeciw Bartosza Leśko. To starcie zestawia dwóch solidnych Polaków - Haratyka jako utytułowanego czempiona i Leśko jako pretendenta, który buduje swoją markę i ma za sobą udaną serię występów. To zestawienie wnosi do gali dodatkowy ładunek sportowego znaczenia.
Oprócz walk mistrzowskich, gala pełna jest interesujących pojedynków. Publiczność w Trzyńcu zobaczy między innymi: starcie wagi piórkowej pomiędzy Leo Brichtą i Werllesonem Martinsem, polsko-czeską rywalizację w wadze półśredniej: Matus Juracek vs Mateusz Pawlik, a także pojedynek kobiet: Laura Grzyb vs Karolína Vankova. Każde z tych zestawień wnosi własną historię i potencjał do wyróżnienia.
Walka wieczoru - Walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej (do 120,2 kg):
- 120,2 kg: Phil de Fries (28-6) pokonał Stefana Vojcaka (9-2) przez TKO w 3. rundzie
Co-main event - Walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej (do 93 kg):
- 93 kg: Rafał Haratyk (21-5-2) pokonał Bartosza Leśko (15-6-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 49-46)
Karta główna:
- 65,8 kg: Leo Brichta pokonał Werllesona Martinsa przez TKO w 1. rundzie
- 77,1 kg: Mateusz Pawlik pokonał Matusa Juracka przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)
- 56,7 kg: Laura Grzyb (2-0) pokonała Karolinę Vankovą (0-1) przez TKO w 1. rundzie
- 80 kg: Szymon Karolczyk (8-3) pokonał Stevena Krta (6-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)
- 83,9 kg: Bartosz Kurek (5-0) pokonał Adriana Dudka (7-5) przez TKO w 2. rundzie
Karta wstępna:
- 61,2 kg: Tobiasz Le pokonał Alfana Rochera-Labesa przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)
- 120,2 kg: Kacper Paczóski (4-0) pokonał Denisa Górniaka (7-3) przez TKO w 2. rundzie
- 65,8 kg: Jan Masek (3-2) pokonał Davida Zoulę (4-3) przez decyzję większości (28-28, 29-27, 29-28)