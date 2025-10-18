XTB KSW 111: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
KSW 111: Wyniki na żywo. Polska organizacja ponownie zawitała do Czech. Gala odbędzie się w hali Werk Arena w Trzyńcu. W karcie walk znalazły się aż dwa starcia o mistrzowskie pasy, a także liczne polsko-czeskie konfrontacje, które dodatkowo podnoszą temperaturę przed rozpoczęciem. Warto zwrócić uwagę też na występ byłej pięściarki Laury Grzyb, która pełnoprawnie zmieniła rękawice na mniejsze. W tym artykule można śledzić wyniki live z wydarzenia XTB KSW 111.
W walce wieczoru zobaczymy dominatora wagi ciężkiej. Phil de Fries po raz kolejny stawi się do obrony tytułu mistrza KSW. Jego przeciwnikiem będzie utalentowany Słowak Stefan Vojcak - zawodnik na fali trzech zwycięstw z rzędu, gotowy na wielkie wejście w największej europejskiej federacji MMA. Stawką jest nie tylko pas, ale także pozycja w hierarchii królewskiej dywizji.
Drugą walką wieczoru będzie pojedynek o pas mistrzowski w wadze półciężkiej. Obecny mistrz Rafał Haratyk stanie naprzeciw Bartosza Leśko. To starcie zestawia dwóch solidnych Polaków - Haratyka jako utytułowanego czempiona i Leśko jako pretendenta, który buduje swoją markę i ma za sobą udaną serię występów. To zestawienie wnosi do gali dodatkowy ładunek sportowego znaczenia.
Oprócz walk mistrzowskich, gala pełna jest interesujących pojedynków. Publiczność w Trzyńcu zobaczy między innymi: starcie wagi piórkowej pomiędzy Leo Brichtą i Werllesonem Martinsem, polsko-czeską rywalizację w wadze półśredniej: Matus Juracek vs Mateusz Pawlik, a także pojedynek kobiet: Laura Grzyb vs Karolína Vankova. Każde z tych zestawień wnosi własną historię i potencjał do wyróżnienia.
XTB KSW 111: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał
Walka wieczoru - Walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej (do 120,2 kg):
- Phil de Fries (27-6) vs Stefan Vojcak (9-1)
Co-main event - Walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej (do 93 kg):
- Rafał Haratyk (20-5-2) vs Bartosz Leśko (15-5-2)
Karta główna:
- 65,8 kg: Leo Brichta (13-6) vs Werlleson Martins (19-7)
- 77,1 kg: Matus Juracek (12-5) vs Mateusz Pawlik (6-2)
- 56,7 kg: Laura Grzyb (1-0) vs Karolína Vankova (0-0)
- 80 kg: Steven Krt (6-3) vs Szymon Karolczyk (7-3)
- 83,9 kg: Adrian Dudek (7-4) vs Bartosz Kurek (4-0)
Karta wstępna:
- 61,2 kg: Alfan Rocher-Labes (11-4) vs Tobiasz Le (5-2)
- 120,2 kg: Denis Górniak (7-2) vs Kacper Paczóski (3-0)
- 65,8 kg: David Zoula (4-2) vs Jan Masek (2-2)