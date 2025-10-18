XTB KSW 111: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

KSW 111: Wyniki na żywo. Polska organizacja ponownie zawitała do Czech. Gala odbędzie się w hali Werk Arena w Trzyńcu. W karcie walk znalazły się aż dwa starcia o mistrzowskie pasy, a także liczne polsko-czeskie konfrontacje, które dodatkowo podnoszą temperaturę przed rozpoczęciem. Warto zwrócić uwagę też na występ byłej pięściarki Laury Grzyb, która pełnoprawnie zmieniła rękawice na mniejsze. W tym artykule można śledzić wyniki live z wydarzenia XTB KSW 111.