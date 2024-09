Wyzwał do walki Mariusza Pudzianowskiego. Zapomniał o najważniejszym

Mariusz Pudzianowski to postać doskonale znana fanom sportu. 47-latek z początku odnosił naprawdę imponujące sukcesy na zawodach strongman, z czasem jednak zapragnął on zmian w życiu zawodowym i postanowił spróbować swoich sił w mieszanych sztukach walki. Debiut w klatce "Dominator" zaliczył w 2009 roku i już wtedy pokazał, że ma aspirację na zostanie największą gwiazdą MMA w naszym kraju. W walce wieczoru podczas gali KSW 12 pokonał on bowiem Marcina Najmana przez TKO.

