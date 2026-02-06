Wywołał ogromny skandal, teraz znów szokuje. Absurdalna deklaracja

FAME MMA 29 już dawno za nami. Gala odbyła się 24 stycznia w Arenie Jaskółka Tarnów, a pojedynki podczas niej dostarczyły fanom freak fightów mnóstwo emocji. W oktagonie organizacji zobaczyliśmy m.in. Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, Izu Ugonoha, Alberto Simao, Tomasza Sararę, Jaya Silvę czy byłego zawodnika UFC - Makhmuda Muradova. Wszyscy ci zawodnicy wzięli udział w turnieju o luksusowego Mercedesa S-Class Brabus, a zwycięsko zakończył go ostatni z wymienionych.

Po zakończeniu wydarzenia głośno mówiło się jednak o tym, co po zwycięstwie w walce z Łukaszem "Cameraboyem" Pawłowskim zrobił Paweł Bomba. Popularny "Scarface" nie zdołał powstrzymać swoich emocji i wyprowadził rywalowi jeszcze jedno kopnięcie, gdy ten leżał na ziemi.

Gwiazdor FAME MMA już się z tym nie kryje. Nie żałuje głośnej afery

W końcu doczekaliśmy się bezpośredniego komentarza od samego skandalisty. Paweł Bomba o kulisach zajścia opowiedział w trakcie wizyty w "Szalonym Podcaście". Gwiazdor FAME MMA nawet nie krył się z tym, że uważa, iż jego atak był potrzebny.

- Nic się nie zadziało. Ostrzegałem, że to zrobię na konferencjach i programach. Inaczej. Gdyby po prostu nie poddał się po dwóch ciosach, bo dostał dwa ciosy. Tylko by się bił jak facet. Przebilibyśmy jedną całą rundę albo dwie. Gdybym miał okazję faktycznie go pobić, to może ciśnienie by ze mnie zeszło i bym odpuścił - rozpoczął "Scarface".

- Tyle miał do gadania, był taki wyszczekany. Tyle postronnych osób zaczepiał i obrażał. Moje zachowanie było słabe, ale było konieczne. On zasłużył na to. [...] Mi po prostu zależało na tym, żeby zrobić mu krzywdę - dodał.

Paweł Bomba zapewnił, że "jest z siebie bardzo zadowolony". Gwiazdor FAME MMA jednocześnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że otrzymał karę w wysokości 30 proc. swojego wynagrodzenia, o której mówiono na antenie "Kanału Sportowego".

Przypomnijmy, że podczas programów promujących galę Łukasz Pawłowski zaczepiał medialnie partnerkę Pawła Bomby - Olę Ciupę. Celebrytka zareagowała na to wydaniem oświadczenia informującego o podjęciu kroków prawnych względem rywala swojego partnera. Należy jednak wspomnieć, że prywatne życie "Cameraboya" także zostało wyciągnięte na światło dzienne przez "Scarface'a". Zawodnik był zmuszony nawet skonfrontować się w trakcie "Face2Face" z kobietą, z którą rozstał się kilka miesięcy temu - Nikitą Bielą.

Rozwiń

FAME MMA 22: Wyniki na żywo. Tomasz Adamek Fame MMA materiały prasowe

Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina Najmana TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / instagram.com/marcin_najman East News

FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter" Fame MMA materiały prasowe

Krzysztof Głowacki: Dziękuję kibicom, rodzinie, trenerom i narożnikowi, bo zrobili większą robotę niż ja Polsat Sport