Wywołał ogromny skandal na FAME MMA, a nagle takie wieści. Gwiazdor zapowiada głośny powrót

Denis Załęcki jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych freak fighterów w Polsce. Zawodnik wielokrotnie powoływał się na swoje przestępcze i kibicowskie znajomości, aż w końcu zdecydowała się mu przyjrzeć prokuratura i trafił on do tymczasowego aresztu.

Zawodnik wywołał również głośny skandal przed galą FAME 26: Gold. W trakcie konferencji promującej wydarzenie ruszył w kierunku jednego z widzów, a następnie zaatakował go ciosem. Decyzja organizacji wówczas nie mogła być inna - Denis Załęcki został usunięty z karty walk i nie stoczył od tego momentu żadnego pojedynku dla federacji. Wkrótce może on jednak powrócić.

Włodarz FAME MMA mówił o powrocie Denisa Załęckiego, a teraz to. Gwiazdor gotowy do walki

- Powiem szczerze, nie mogę rzucić deklaracji, że nigdy u nas nie wystąpi. Bo widzę, jak wiele ludzi chce jego powrotu. Czy ja bym chciał? Biznesowo na pewno jest to opłacalne - oznajmił Michał Baron podczas swojej wizyty w "Kanale Sportowym" pod koniec stycznia.

Denis Załęcki natomiast za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych regularnie dzieli się z fanami materiałami z sali treningowej. Kontrowersyjny zawodnik nawiązał niedawno współpracę z trenerem Marcinem Naruszczką w klubie Aligatores w Warszawie. W jednym z ostatnich instastories 29-latek zdradził, że jest w naprawdę dobrej formie.

- Siemanko wszystkim, powiem wam szczerze, po tylu trenerach, których już przerobiłem w zapasach w parterze, z Naruszczką nie ma porównania. Brudne zapasy, praktycznie jak na ulicy. Powiem wam tak, będę gotowy na każdego, w każdym miejscu, o każdym czasie. Widzimy się w przyszłości na robocie - zapowiedział enigmatycznie gwiazdor.

Mimo że z ust Denisa Załęckiego nie pada żaden konkret, to fani są zgodni i uważają, że właśnie zapowiedział on powrót do FAME MMA. Od wielu tygodni całkiem sporo mówi się o jego potencjalnym starciu z Bartoszem Szachtą na gali "Icons". Domysły te podgrzało również zachowanie 29-latka podczas ostatniej gali organizacji, na której jego ojciec - Dawid "Crazy" Załęcki - walczył ze wspomnianym zawodnikiem, a on sam rozpraszał go krzykami z trybun.

Na ten moment organizacja FAME MMA nie potwierdziła, że ponownie zakontraktowała Denisa Załęckiego. Do informacji o jego powrocie należy zatem podejść z odpowiednim dystansem, bowiem stanowią one jedynie spekulacje internetowej społeczności.

