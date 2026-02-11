Wywołał ogromny skandal na FAME MMA, a nagle takie wieści. Gwiazdor zapowiada głośny powrót
Na Denisa Załęckiego w FAME MMA czeka mnóstwo freak fightowych fanów. Włodarz organizacji, Michał "Boxdel" Baron, zapytany pewien czas temu w "Kanale Sportowym" o chęć ponownego nawiązania współpracy z gwiazdorem, odpowiedział w sposób twierdzący. Głos na temat swojego potencjalnego powrotu w końcu zabrał również sam zainteresowany. Jasna deklaracja zawodnika.
Denis Załęcki jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych freak fighterów w Polsce. Zawodnik wielokrotnie powoływał się na swoje przestępcze i kibicowskie znajomości, aż w końcu zdecydowała się mu przyjrzeć prokuratura i trafił on do tymczasowego aresztu.
Zawodnik wywołał również głośny skandal przed galą FAME 26: Gold. W trakcie konferencji promującej wydarzenie ruszył w kierunku jednego z widzów, a następnie zaatakował go ciosem. Decyzja organizacji wówczas nie mogła być inna - Denis Załęcki został usunięty z karty walk i nie stoczył od tego momentu żadnego pojedynku dla federacji. Wkrótce może on jednak powrócić.
Włodarz FAME MMA mówił o powrocie Denisa Załęckiego, a teraz to. Gwiazdor gotowy do walki
- Powiem szczerze, nie mogę rzucić deklaracji, że nigdy u nas nie wystąpi. Bo widzę, jak wiele ludzi chce jego powrotu. Czy ja bym chciał? Biznesowo na pewno jest to opłacalne - oznajmił Michał Baron podczas swojej wizyty w "Kanale Sportowym" pod koniec stycznia.
Denis Załęcki natomiast za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych regularnie dzieli się z fanami materiałami z sali treningowej. Kontrowersyjny zawodnik nawiązał niedawno współpracę z trenerem Marcinem Naruszczką w klubie Aligatores w Warszawie. W jednym z ostatnich instastories 29-latek zdradził, że jest w naprawdę dobrej formie.
- Siemanko wszystkim, powiem wam szczerze, po tylu trenerach, których już przerobiłem w zapasach w parterze, z Naruszczką nie ma porównania. Brudne zapasy, praktycznie jak na ulicy. Powiem wam tak, będę gotowy na każdego, w każdym miejscu, o każdym czasie. Widzimy się w przyszłości na robocie - zapowiedział enigmatycznie gwiazdor.
Mimo że z ust Denisa Załęckiego nie pada żaden konkret, to fani są zgodni i uważają, że właśnie zapowiedział on powrót do FAME MMA. Od wielu tygodni całkiem sporo mówi się o jego potencjalnym starciu z Bartoszem Szachtą na gali "Icons". Domysły te podgrzało również zachowanie 29-latka podczas ostatniej gali organizacji, na której jego ojciec - Dawid "Crazy" Załęcki - walczył ze wspomnianym zawodnikiem, a on sam rozpraszał go krzykami z trybun.
Na ten moment organizacja FAME MMA nie potwierdziła, że ponownie zakontraktowała Denisa Załęckiego. Do informacji o jego powrocie należy zatem podejść z odpowiednim dystansem, bowiem stanowią one jedynie spekulacje internetowej społeczności.