Wyszła na jaw prawda o finansach KSW i Lewandowskiego. Nigdy o tym nie mówił

Od momentu podjęcia współpracy z platformą "Viaplay", która zdążyła już zniknąć z polskiego rynku, KSW zaczęło organizować 12 gal w roku, dostarczając masy emocji kibicom MMA w Polsce i nie tylko. Zatrudnienie wystarczającej liczby zawodników z pewnością było sporym wyzwaniem dla federacji, która za największe gwiazdy musiała wyłożyć niemałe sumy, które potrafią być nawet powodem sporów - jak w przypadku Mariusza Pudzianowskiego.

Dodatkowo, w ostatnich tygodniach organizacja mogła przeczytać pod swoim adresem wiele niepochlebnych opinii, kiedy włodarze zdecydowali się dodać do karty walk XTB KSW 113 starcie freak fightowe - pomiędzy AJ-em i Piotrem Liskiem. Okazuje się jednak, że sytuacja finansowa zarówno KSW, jak i Martina Lewandowskiego, jest naprawdę dobra.

Martin Lewandowski do tej pory o tym nie mówił. Taka jest prawda o sytuacji finansowej KSW

Jeden z szefów KSW gościł w podkaście "W cieniu sportu" "Przeglądu Sportowego". Łukasz Kadziewicz wprost zapytał swojego rozmówcę, czy w najbliższej przeszłości KSW, w ostatnich pięciu latach, zdarzyło się, aby federacja wykazywała coraz większe przychody.

- Nie ma czegoś takiego. 5 lat to jest po prostu sinusoida. Są lepsze i gorsze lata. 5 lat to jeszcze zahaczyłeś o okres COVID-u... 7 miesięcy płaciliśmy za utrzymanie biura, ludzi i nie robiliśmy gal. 7 miesięcy byliśmy pozbawieni możliwości przychodów. Przetrwaliśmy - stwierdził ze spokojem Lewandowski dodając, że federacji zdarzało się już przeżywać większe kryzysy.

Sukces organizacji przyniósł również zabezpieczenie finansowe samemu włodarzowi. Okazuje się, że Martin Lewandowski z dnia na dzień mógłby odejść z pracy i z pewnością nie mógłby narzekać na brak środków do życia.

Mogę powiedzieć, że mam za co żyć, zbudowałem co miałem zbudować - jeśli chodzi o materialną schedę i de facto nie chcę powiedzieć, że nie muszę teraz pracować, bo zawsze się parę złotych przyda zarobić, ale jeśli by mnie sytuacja doprowadziła, że musiałbym ze wszystkiego zrezygnować, to bym wyjechał na tę wioskę (gdzie ma domek letniskowy - przy. red.) i wracał tutaj do kina, teatru i na jakieś imprezy

- Ja mam taki komfort... Ludzie może tego nie rozumieją, ale... W sumie, nigdy o tym nie mówiłem, ale powiem - po tych 21. latach ja wybieram rzeczy, które nie do końca muszą być dla mnie finansowo korzystne... - dodał jeden z właścicieli KSW jasno dając do zrozumienia, że jego decyzje nie opierają się wyłącznie na ewentualnych zyskach.

Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski Adam Jankowski/REPORTER East News

Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW Adam Jankowski/REPORTER East News

Mariusz Pudzianowski jest na wojennej ścieżce z KSW Adam Jankowski/REPORTER East News