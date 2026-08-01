1 sierpnia jest wyjątkową datą w kalendarzu dla każdego Polaka. Tego dnia równo o godz. 17:00 wybuchło Powstanie Warszawskie, którego celem była próba wyzwolenia polskiej stolicy spod niemieckiej okupacji. Walki trwały przez kolejne 63 dni i według szacunków kosztowały życie nawet 200 tysięcy Polaków.

Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego trwały w sobotę w całym kraju. Każde spotkanie piłkarskie na szczeblu centralnym poprzedzone było hymnem państwowym oraz minutą ciszy ku pamięci ofiar.

Na szczególny gest zdobył się również Jan Błachowicz. Polak w sobotę stoczył w Belgradzie kolejny pojedynek w federacji UFC. Jego przeciwnikiem był Navajo Stirling. Cieszynianin wychodząc do ringu uczcił pamięć ofiar Powstania Warszawskiego.

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Błachowicz nie zapomniał o Powstaniu Warszawskim. W Belgradzie uczcił pamięć poległych

Jan Błachowicz do klatki przed pojedynkiem ze Stirlingiem wyszedł w akompaniamencie utworu "Uprising" stworzonym przez szwedzką grupę "Sabaton". Jest to utwór upamiętniający bohaterski zryw ludności okupowanej Warszawy. Szwedzi od wielu lat w swojej twórczości propagują pamięć o trudnych momentach polskiej historii.

Błachowicza od wielu lat mieszkańcy Warszawy mogli spotkać na ulicach stolicy podczas symbolicznej "godziny W". Tym razem na przeszkodzie stanęły obowiązki zawodowe. Polak jednak już przed walką w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zapowiedział, że postara się uczcić pamięć o ofiarach Powstania w szczególny dla siebie sposób.

- To bardzo ważny dzień dla kogoś, kto utożsamia się z Powstaniem i jest patriotą. I z jednej strony cieszę się, że będę walczył w taką rocznicę. To ciekawe. A z drugiej to dla mnie nowe, jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Tego dnia w ostatnich latach prawie zawsze byłem w Warszawie. Teraz walczę w Belgradzie, ale hołd bohaterom i tak będziemy chcieli oddać. Mam nadzieję, że zrobię to z szacunkiem i godnie - zapowiedział Błachowicz.

Sobotni pojedynek nie potoczył się jednak po myśli Błachowicza. "Cieszyński Książę" dał się zaskoczyć młodszemu przeciwnikowi już w pierwszej rundzie. Polak po mocnym ciosie padł na matę, gdzie Stirling nie dał mu żadnych szans na obronę, zmuszając tym samym arbitra do przerwania pojedynku.





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