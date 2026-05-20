Wygrał milion złotych, a to nie koniec. KSW tylko czeka na decyzję. "Pieniądze muszą się zgadzać"

Patryk Górski

KSW od dłuższego czasu przygląda się absolutnej gwieździe FAME MMA, Denisowi Labrydze. 30-latek jest jednym z najlepszych freak fighterów w Polsce, a przez swoje warunki fizyczne byłby z pewnością ciekawą opcją do wzbogacenia kategorii ciężkiej organizacji. W ostatnim czasie zawodnik udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat potencjalnego występu w profesjonalnej federacji mieszanych sztuk walki. Jego słowa mogą być sporym zaskoczeniem.

Labryga w trakcie walki z uniesionymi pięściami, ubrany w rękawice sportowe, z widocznymi naklejkami sponsorów.
Denis LabrygaMarcin Bulanda/PressFocusNewspix.pl

Denis Labryga praktycznie nie ma sobie równych we freak fightach. Jego aktualny bilans walk to aż 10 wygranych i jedynie dwie przegrane. Jedną porażkę odniósł od razu po dołączeniu do FAME MMA w starciu z byłym zawodowcem Michałem "Wampirem" Pasternakiem. Druga miała natomiast miejsce na jubileuszowej gali organizacji. Wówczas lepszy od "Final Bossa" okazał się obecny mistrz Oktagon MMA - Makhmud Muradov.

Największym dotychczasowym osiągnięciem Labrygi z pewnością można nazwać jego triumf w turnieju na FAME MMA 26: Gold. Zawodnik pokonał wtedy trójkę rywali jednego wieczoru i sięgnął po sztabkę złota wartą okrągły milion złotych.

Triumf ekipy Zielińskiego, a teraz decyzja ws. przyszłości. Padła data

Labryga z decyzją w swoich rękach. KSW tylko czeka

Popisy 30-latka nie umknęły uwadze KSW. Profesjonalna federacja mieszanych sztuk walki miała już dwukrotnie zgłaszać się po Labrygę. Zawodnik w ostatnim wywiadzie z Hubertem Mściwujewskim z "MMA - Bądź na bieżąco" postanowił wypowiedzieć się trochę szerzej na ten temat. Zdradził, jak obecnie wygląda kwestia jego potencjalnej walki w szeregach polskiego giganta MMA.

- Pieniądze się muszą zgadzać. [KSW] Odzywało się dwa razy. Tak naprawdę to ode mnie zależy, czy podejmę z nimi rozmowy w dalszej części, czy nie - powiedział "Final Boss".

Labryga nie krył się z tym, że kwestia finansowa jest dla niego kluczowa w kontekście wspólnych działań z KSW. Dodał jednak także, że obecnie decyzja o kontynuowaniu rozmów należy całkowicie do niego.

30-letni zawodnik z pewnością byłby ciekawą opcją do wzbogacenia kategorii ciężkiej w KSW. Jego warunki fizyczne prezentują się niezwykle okazale - mierzy około 193 cm wzrostu przy wadze około 120 kilogramów. Warto odnotować, że w przeszłości w królewskiej dywizji walczyli już m.in. Mariusz Pudzianowski i Paweł "Popek" Mikołajuw.

Na ten moment KSW nie odniosło się w żaden sposób do słów Labrygi, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Grupa mężczyzn stojących w oktagonie po gali MMA, centralnie mężczyzna trzymający pas mistrzowski, po lewej zawodnik w czarno-żółtym stroju sportowym, reszta osób ubrana w odzież codzienną, wokół sportowa atmosfera i światła areny.
Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29Fot. FAME MMAmateriały promocyjne
Dwóch mężczyzn siedzi obok siebie przy stole konferencyjnym i rozmawia półszeptem, jeden z nich podpiera głowę dłonią, przed nimi tabliczka z napisem 'Maciej Kawulski', na stole butelka wody, napój energetyczny i mikrofon, w tle logo Viaplay.
Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSWAdam Jankowski/ReporterEast News
Dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie twarzą w twarz, patrząc sobie w oczy z poważnym wyrazem twarzy; pomiędzy nimi mikrofon z napisem FAME trzymany przez osobę w tle, sugerujący medialne wydarzenie, prawdopodobnie konferencję przed walką.
FAME MMA 30: Denis Labryga vs Makhmud MuradovFame MMAmateriały prasowe


