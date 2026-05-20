Denis Labryga praktycznie nie ma sobie równych we freak fightach. Jego aktualny bilans walk to aż 10 wygranych i jedynie dwie przegrane. Jedną porażkę odniósł od razu po dołączeniu do FAME MMA w starciu z byłym zawodowcem Michałem "Wampirem" Pasternakiem. Druga miała natomiast miejsce na jubileuszowej gali organizacji. Wówczas lepszy od "Final Bossa" okazał się obecny mistrz Oktagon MMA - Makhmud Muradov.

Największym dotychczasowym osiągnięciem Labrygi z pewnością można nazwać jego triumf w turnieju na FAME MMA 26: Gold. Zawodnik pokonał wtedy trójkę rywali jednego wieczoru i sięgnął po sztabkę złota wartą okrągły milion złotych.

Labryga z decyzją w swoich rękach. KSW tylko czeka

Popisy 30-latka nie umknęły uwadze KSW. Profesjonalna federacja mieszanych sztuk walki miała już dwukrotnie zgłaszać się po Labrygę. Zawodnik w ostatnim wywiadzie z Hubertem Mściwujewskim z "MMA - Bądź na bieżąco" postanowił wypowiedzieć się trochę szerzej na ten temat. Zdradził, jak obecnie wygląda kwestia jego potencjalnej walki w szeregach polskiego giganta MMA.

- Pieniądze się muszą zgadzać. [KSW] Odzywało się dwa razy. Tak naprawdę to ode mnie zależy, czy podejmę z nimi rozmowy w dalszej części, czy nie - powiedział "Final Boss".

Labryga nie krył się z tym, że kwestia finansowa jest dla niego kluczowa w kontekście wspólnych działań z KSW. Dodał jednak także, że obecnie decyzja o kontynuowaniu rozmów należy całkowicie do niego.

30-letni zawodnik z pewnością byłby ciekawą opcją do wzbogacenia kategorii ciężkiej w KSW. Jego warunki fizyczne prezentują się niezwykle okazale - mierzy około 193 cm wzrostu przy wadze około 120 kilogramów. Warto odnotować, że w przeszłości w królewskiej dywizji walczyli już m.in. Mariusz Pudzianowski i Paweł "Popek" Mikołajuw.

Na ten moment KSW nie odniosło się w żaden sposób do słów Labrygi, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW Adam Jankowski/Reporter East News

FAME MMA 30: Denis Labryga vs Makhmud Muradov Fame MMA materiały prasowe





