Wygrał milion złotych, a teraz takie nowiny. FAME MMA potwierdza, absolutny hit

Podczas gali FAME 30: Icons, która odbędzie się 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach, dojdzie do pojedynku dwóch turniejowych zwycięzców. Denis Labryga triumfował w Golden Tournament, zdobywając sztabkę złota wartą milion zł. Makhmud Muradov jest natomiast laureatem S-Class Tournament, w którym udało mu się zdobyć prestiżową nagrodę w postaci Mercedesa S-Class w pakiecie Brabus - koszt samochodu wynosi ponad 800 tys. zł.

Tym razem stawka pojedynku będzie równie wysoka. Panowie zawalczą o pas mistrzowski wagi ciężkiej FAME MMA. Ostatnim zawodnikiem, który go zdobywał, był Michał "Boxdel" Baron - starcie sprzed ośmiu lat z Jakubem "Guzikiem" Szymańskim podczas FAME MMA 1. Tytuł został jednak zwakowany, a federacja przez lata nie decydowała się na ponowne wystawienie pasa w tej kategorii.

FAME MMA potwierdza absolutny hit. Na tę walkę czekali wszyscy

W środę, 4 lutego, FAME MMA zamieściło w mediach społecznościowych informację potwierdzającą starcie Denisa Labrygi i Makhmuda Muradova. Organizacja nie kryła się również z formułą walki mistrzowskiej. Zawodnicy zawalczą w K-1.

W turniejach byli bezkonkurencyjni. Obaj pokonali Tomasza Sararę. Do tego Labryga wygrał z Alberto i Kubiszynem, a Muradov z Sianosem i Ugonohem. Denis odebrał milion złotych w złocie, a Makhmud kluczyki do wyjątkowego Mercedesa klasy S! W tym pojedynku stawka może być tylko jedna. Powracający PAS MISTRZOWSKI FAME - W KATEGORII HEAVYWEIGHT!!! W ostatnim czasie sportowa dywizja FAME mocno się rozwinęła - czas zatem wyłonić najlepszego wojownika w naszym oktagonie!

W walce zaplanowano trzy rundy po trzy minuty, a zawodnicy wejdą do niej w małych rękawicach. Przed Denisem Labrygą niezwykle trudne zadanie. Makhmud Muradov w przeszłości walczył dla UFC - największej federacji mieszanych sztuk walki na świecie. Aktualnie Uzbek jest tymczasowym mistrzem OKTAGON MMA w wadze średniej. Ogromne doświadczenie na profesjonalnych galach może poskutkować tym, że to on sięgnie po powracający pas wagi ciężkiej FAME MMA.

Przypomnijmy, że oprócz walki Denisa Labrygi z Makhmudem Muradovem, na gali Icons odbędzie się starcie Jakuba "Kubańczyka" Flasa z Akopem Szostakiem. Na rywala wciąż czeka również influencer, Kasper "Klepsydra" Gutkowski.

