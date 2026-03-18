Wygrał milion na FAME MMA, a teraz takie wieści. Gwiazdor wprost o walce w UFC

FAME MMA 30: Icons ma zachwycić fanów pod wieloma względami. W trakcie wydarzenia w oktagonie organizacji zobaczą oni mnóstwo freak fightowych starć, ale dopełniać je będą również pojedynki z najwyższej sportowej półki.

Jednym z nich z pewnością będzie starcie Denisa Labrygi z weteranem UFC, Makhmudem Muradovem o czempionat wagi ciężkiej. Pierwszy z panów może pochwalić się niezwykle okazałym bilansem swoich walk - 10 wygranych i tylko jedna porażka. Drugi to natomiast aktualny tymczasowy mistrz wagi średniej w czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA.

Gwiazdor FAME MMA nie pozostawił złudzeń ws. występu w UFC. "To nie są bujdy"

Denis Labryga w ostatnim czasie ponownie zaskoczył wszystkich pewnym wyznaniem, na które zdecydował się w trakcie jednej z wizyt w "Kanale Sportowym". Popularny freak fighter w rozmowie z Maciejem Turskim i Hubertem Mściwujewskim nie ukrywał tego, że jego celem w dalszym ciągu jest dołączenie do UFC i regularna walka w tejże organizacji. 30-latek wskazał nawet konkretną drogę, która mogłaby mu to umożliwić.

- To nie są bujdy, że jest możliwość dostania się z FAME MMA, chociażby na walkę w Dana White's Contender Series. Cały czas w to wierzę. Klaudia Syguła też walczyła we freak-fightach i się dostała do UFC. [...] Jest co robić. Czekam na ofertę. Ja jestem gotowy do robienia walk na zasadach MMA, jeśli FAME MMA będzie chętne, to robimy. Chodzą słuchy, że może czekać na mnie kandydat, który już zakończył karierę w UFC - powiedział.

Labryga upatruje możliwości dostania się do UFC poprzez White's Contender Series, czyli program organizacji, mający na celu wyłonienie nowych talentów. W 2025 r. za jego pośrednictwem do szeregów amerykańskiego giganta MMA dołączyli m.in. Iwo Baraniewski oraz Cezary Oleksiejczuk.

Mężczyzna dostrzega również swoją szansę w tym, że obecna zawodniczka UFC, Klaudia Syguła, w przeszłości, podobnie jak on, walczyła we freak fightach, a i tak została dostrzeżona przez Amerykanów. Ogromnym problemem dla Labrygi może okazać się fakt, że w wieku 30 lat ma on stoczone tylko dwa pojedynki na pełnych zasadach MMA. Podczas gali FAME MMA 25 udało mu się pokonać w takim starciu Jaya Silvę, a galę wcześniej został zdyskwalifikowany w walce z Michałem "Wampirem" Pasternakiem.

UFC od lat zmaga się jednak z pewnymi problemami w postaci małej liczby elitarnych zawodników w wadze ciężkiej, więc niewykluczone, że w przypadku rozwinięcia profesjonalnej kariery przez Labrygę pojawiłby się on w jej kręgu uwagi. Na ten moment temat wydaje się odległy i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie fani mogliby być świadkami sensacyjnego ruchu z udziałem gwiazdy FAME MMA.

FAME MMA 26: Denis Labryga Adam Lewicki

Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29

FAME MMA 24: Michał Pasternak - Denis Labryga

