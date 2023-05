Wygrał dzięki... grosikowi! To była prawdziwa wojna w klatce

Andrzej Grzebyk zrobił duży krok w kierunku pasa KSW wagi półśredniej. Polak na gali KSW 82 pokonał Briana Hooia przez decyzję sędziowską 30-27, 30-27 i 30-26. Jeden z arbitrów stwierdził, że "Double Champ" mocno zdominował Holendra i przypisał mu rundę w stosunku 10-8, co się rzadko zdarza. Po walce Grzebyk opowiedział, co zdarzyło się przed walką i co dało mu szczęście oraz zadedykował wygraną swojej chorej cioci.