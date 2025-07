Wychodzą kulisy dramatu na gali KSW. Polak w szpitalu, to mogło skończyć się tragedią

O szczegółach opinię publiczną poinformował Artur Ostaszewski. "Adam został wczoraj ok. 8 rano, po nocy spędzonej w szpitalu, wypuszczony przez lekarzy. Niestety tej nocy, w wyniku zawrotów głowy, nudności i problemów z równowagą, znów trafił do szpitala (tym razem już u siebie, na Śląsku). Trzymajcie kciuki! Będę dawał znać " - pisał 21 lipca menedżer fightera w serwisie X. "Ze szpitala (już drugiego), Adam wyszedł. Jedzie do jeszcze jednego (bardzo polecanego) specjalisty, by mieć pewność diagnozy i dalszych kroków/zaleceń. 'Przygoda' trwa…" - dodał parę godzin później.

Wcześniej natomiast opowiedział, jak wyglądała końcówka pojedynku z jego perspektywy. "Z mojej perspektywy jak ja to czułem w walce, to czułem, że pierwszy łokieć dla mnie był jakby blisko nielegalnego. Nie wiem. Mówię tak, jak czułem to na głowie. Po trzecim mnie wyłączyło i ostatnie, co słyszałem, to tak naprawdę komenda, że 'nie bij w tył głowy' czy tam 'nie w tył głowy'. Potem się jakby obudziłem. To, że moje ciało dalej pracowało, to po prostu był automat, a ja już tam byłem nieświadomy" - przyznał całkowicie szczerze.