Jan Błachowicz nie pozostał obojętny ostatnim wydarzeniom związanym ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Nasz były mistrz UFC jest poruszony i wściekły na to, co się stało. - Nie nazwę osób, które zabiły Kamilka ludźmi. To potwory w ludzkiej skórze, które nie zasługują na litość - napisał w mediach społecznościowych.