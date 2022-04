Wraca Mariusz Pudzianowski! Hitowy pojedynek i ogromna różnica wagi

Pudzianowski, choć waży dużo mniej, niż w czasach występów jako strongman, to i tak jest to ok. 120 kg. Najbliższy pojedynek z Materlą odbędzie się w limicie kategorii ciężkiej i dla "Pudziana" będzie to ogromna przewaga.

Materla jest bowiem byłym mistrzem KSW kategorii średniej, czyli do 84 kg. Podczas pojedynku na pewno będzie ważył ok. 20 kg więcej, ale i tak sporo mniej od "Pudziana".

Mariusz Pudzianowski zawalczy pierwszy raz w 2022 roku. Hitowy pojedynek!

Dla Pudzianowskiego będzie to pierwszy tegoroczny występ. Ostatni raz był w klatce w październiku, gdy na KSW 66 szybko poradził sobie z senegalskim "Bombardierem".

Materla walczył już w styczniu. Na gali KSW 66 już w pierwszej rundzie znokautował Jasona Radcliffe'a.