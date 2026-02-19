Michał "Boxdel" Baron jest żywą legendą polskiego YouTube'a, ale odpowiada również za stworzenie organizacji FAME MMA. Influencer osiem lat temu wpadł na pomysł zorganizowania pierwszej gali wspólnie z Wojciechem Golą, a dwójce celebrytów towarzyszyli także Rafał Pasternak i Krzysztof Rozpara.

W marcu odbędzie się już 30. jubileuszowa gala FAME MMA: Icons. Decyzja podjęta przez mężczyzn wiele lat temu okazała się zatem strzałem w dziesiątkę. Marka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, a w jej szeregach wystąpili już tacy zawodnicy jak Tomasz Adamek, Roberto Soldić, Makhmud Muradov, Tomasz Sarara, Marcin Wrzosek czy Izu Ugonoh. Jednym z największych sukcesów zarządu z pewnością było również zorganizowanie gali na legendarnym PGE Narodowym w Warszawie.

Boxdel zaskoczył nowym zakupem. Fortuna za limitowanego Mercedesa

Dobrze prosperująca firma przekłada się również na wysoką płynność finansową jej właścicieli. Kilka dni temu postanowił udowodnić to "Boxdel", który za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się zakupem Mercedesa AMG GT Black Series V8 o łącznej mocy tysiąca koni mechanicznych.

Rozwiń

Mimo że influencer nie zdradził dokładnej kwoty, jaką zapłacił za luksusowy samochód. to według ustaleń "FreakFightPolska" podobne egzemplarze można znaleźć w ogłoszeniach sprzedaży w kwocie ponad... 2 mln zł.

Nowy Mercedes "Boxdela" ma być ponadto limitowany do około 920 sztuk. Zdradził to sam influencer podczas gościnnego udziału w transmisji na żywo Adriana "Medusy" Salamona. - Jest to GT Black Series - na świecie z 920 okazów tego samochodu - powiedział.

W sieci można znaleźć jednak różne informacje na temat wielkości produkcji ustalonych przez Mercedesa. Ten sam model auta, ale o mocy 720 KM, zdaniem niemieckiego serwisu "MB Passion" wyprodukowano seryjnie w liczbie 1700 egzemplarzy. Niewykluczone, że nowy samochód "Boxdela" posiada dodatkowe pakiety, które trafiły jedynie do kilkuset pojazdów z serii "Black Series" lub po prostu został później zmodyfikowany przez mechaników.

"Boxdel" zdradził, ile PPV sprzedaje Fame MMA przed każdą galą Karol Makurat/REPORTER materiały promocyjne

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV