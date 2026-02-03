FAME MMA jest jedną z największych federacji freak fightowych w Europie. Tak ogromny sukces firmy w branży rozrywkowej w dużej mierze jest zasługą strategii organizacji polegającej na kontraktowaniu na swoje gale znanych twórców internetowych, celebrytów oraz sportowców.

Od pewnego czasu fani mogą jednak zaobserwować pewną zmianę w formule wydarzeń FAME MMA. Nie sposób zaważyć na nich większych nazwisk ze świata influencerów - zdecydowanie większą część karty walk zajmują pojedynki znanych sportowców albo ludzi z innych środowisk niż to internetowe.

Włodarz FAME MMA już się z tym nie kryje. Zdradził, co sądzi o wysokich stawkach

Wspomniane ruchy są efektem deklaracji FAME MMA sprzed kilku miesięcy. Przedstawiciele organizacji w wielu programach zapewniali o przejściu z federacji freak fightowej na federację hybrydową - docierającą do znacznie większego grona.

Włodarz Michał "Boxdel" Baron w trakcie gościnnego udziału w programie na "Kanale Sportowym" zdradził jeden z prawdopodobnych powodów zmiany strategii układania karty walk. Mówi wprost o przepłaconych gażach dla influencerów.

- Te stawki są z czapy. To pokazało mi FAME MMA 27. Dzisiaj dwóch gości z TikToka z ciekawym konfliktem może zrobić lepszą sprzedaż od dwóch topowych influencerów. Patrzę sobie czasem na platformę X, która jest dość opiniotwórcza, to ludzie nie chcą dużych twórców internetowych. Bo oni są nudni. Nie dadzą show - podsumował "Boxdel".

Przez lata w szeregach FAME MMA pojawiło się mnóstwo znanych youtuberów, m.in. Tomasz "Gimper" Działowy, Mateusz "Tromba" Trąbka, Sylwester Wardęga czy Mikołaj "Konopskyy" Tylko. Części z nich organizacja proponowała nawet kontrakty na poziomie przewyższającym milion zł za stoczenie kilku walk w oktagonie. Jak wskazuje "Boxdel", angaż twórców nie przekładał się jednak na zdecydowany wzrost zainteresowania wydarzeniami, w których brali udział.

FAME MMA na ten moment nie ogłosiło dokładnej karty walk na jubileuszową galę "ICONS". Organizacja zdradziła jedynie, że podczas wydarzenia zobaczymy starcia Jakuba "Kubańczyka" Flasa z Akopem Szostakiem oraz Denisa Labrygi z Makhmudem Muradovem. Jako nowego zawodnika federacji przedstawiono jednak Kaspra "Klepsydrę" Gutkowskiego, więc niewykluczone, że 21 marca w Gliwicach zobaczymy walkę z udziałem influencera.

PRIME MMA 15: "Taazy" vs "Arab" PRIME MMA INTERIA.PL

Alan Kwieciński i Piotr Pająk przed galą FAME MMA 8, 20.11.2020 r. Tomasz Radzik East News

Fame MMA 23 materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

Podcast Olimpijski. Piotr Lisek o strachu przed walką w Fame MMA. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV