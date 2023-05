FAME MMA 18. Amadeusz Ferrari pokonał Kacpra Błońskiego, nie został dopuszczony do walki z Marcinem Dubielem

Połowa planu Ferrariego została więc wykonana, bo Błońskiego pokonał, ale kosztowało go to zdecydowanie więcej energii niż przed walką przewidywano. Przed walką z Dubielem "Władca Piekieł" dostał 30 minut przerwy na regenerację, tuż przed nią zapowiadając, że druga walka będzie dużo łatwiejsza. Po upływie tego limitu w oktagonie pojawili się jednak włodarze federacji, którzy ogłosili, że decyzją medyków Ferrari nie został dopuszczony do drugiej walki. To mu się zresztą bardzo nie spodobało i w ostrych słowach zaatakował medyków federacji.