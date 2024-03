Wielkie szaleństwo w Miami. Polscy wojownicy podbijają Florydę

To będzie bardzo ciekawa i emocjonująca noc. W Miami czuć w powietrzu gorącą atmosferę UFC 299, na której wystąpi dwóch Biało-Czerwonych Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk. Obaj zameldowali się już w hotelu, w którym stacjonują wszyscy zawodnicy i organizatorzy. Polska energia jest bardzo łatwo wyczuwalna w tym miejscu, a język polski w hotelowym lobby to normalność. Teamy obu polskich wojowników są liczne, a do tego trzeba doliczyć Karolinę Kowalkiewicz oraz Joannę Jędrzejczyk, które również promują sobotnie wydarzenie. Reklama

Przed Mateuszem Gamrotem wyzwanie w postaci byłego mistrza UFC, który mierzył się niemalże z każdym liczącym się zawodnikiem w tejże kategorii wagowej. - Aktualnie jestem szósty w rankingu, więc myślę, że jak wygram z Dos Anjosem, to czeka mnie jeszcze jedna, może dwie walki i będę kolejny w kolejce do pasa. Naprawdę jesteśmy już bardzo blisko - powiedział nam były podwójny mistrz KSW.

Mój przeciwnik też słynie z bardzo dobrej kondycji, więc zapowiada się, że przez trzy rundy będziemy chcieli się "naparzać". ~ mówił "Gamer".

- Myślę, że będzie ciężko go skończyć przed czasem, bo jest bardzo wymagającym rywalem, który bił się z każdym w UFC i każdemu stawiał opór. Ale to nie wyklucza faktu, że mam przygotowany plan na skończenie go w parterze czy stójce. Jak tylko będzie możliwość, to będę chciał to wykorzystać - zaznaczył wojownik z Kudowej-Zdrój.

Pewna umiejętności Polaka jest również "Polish Queen" Joanna Jędrzejczyk, która sercem i duchem wspiera 33-latka. - Gamrot osiąga kolejne poziomy i cały czas ulepsza swoje umiejętności. Wierzę, że na początku przyszłego roku stanie do walki o pas mistrzowski. Wtedy będzie kompletną wersją siebie jako pretendenta. "Gamera" tutaj wszyscy kojarzą ze wspaniałą energią i chęcią wygrywania - dopowiedziała nam z kolei była czempionka organizacji UFC Joanna Jędrzejczyk. Reklama

UFC 299: Gamrot i Oleksiejczuk na językach w Miami

Drugi akcent w postaci "Lorda" ma niesamowicie trudne zadanie, bowiem jego rywal Michael Pereira jest nieobliczalny i bardzo nieszablonowy. Słynie z ekwilibrystycznych i viralowych akcji, które później szerzą się na cały świat.

- Jestem bardzo spokojna o Michała. Ja będę zawsze szła za swoimi sercem i wiarą. Proszę każdego z Polski, aby nie zastanawiać się nad wygraną, tylko mówić wprost: "tak, nasi wygrają!" - skwitowała "JJ".

- Mam nadzieję, że będzie to wojna w stójce. Kibice po to przyjechali i chcę, jak zawsze, dostarczyć emocji. Mam nadzieję, że to będzie stójkowa batalia. Zapraszam wszystkich na moją walkę. Na pewno nudy nie będzie - zapowiedział natomiast Oleksiejczuk.

Szykujcie się na mocne ciosy i efektowną walkę. ~ dodał popularny "Lord".

Gala UFC 299 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, 9 i 10 marca. Walk Polaków można się spodziewać około 1:30 i 2:30. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna w Polsacie Sport.

Mateusz Gamrot / Donald Miralle/Zuffa LLC/Zuffa LLC / Getty Images

Michał Oleksiejczuk / Polsat / Polsat Sport