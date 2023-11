Wielkie szaleństwo polskiego wojownika. Potężny nokaut w walce wieczoru

Adrian Błeszczyński to bez wątpienia jedna z największych gwiazd organizacji Babilon MMA. Podczas gal, w których uczestniczy sosnowiczanin zawsze jest gorąca atmosfera stworzona przez kilkuset kibiców. "Ares" nie miał szczęścia do walk o pas federacji zarządzanej przez Tomasza Babilońskiego. W przeszłości trzykrotnie podchodził do walki o trofeum i za każdym razem musiał uznawać wyższość rywala.