Wielkie potwierdzenie ws. Błachowicza. Tuż po gali u Trumpa, to już oficjalne
Jan Błachowicz w ostatnim czasie wracał do pełnej sprawności po tym, jak jego zawodowe plany pokrzyżowała kontuzja. Zaledwie kilka dni po tym, jak odbyła się gala UFC w Białym Domu, federacja przekazała przełomowe wieści w sprawie Polaka. Już za kilka tygodni Polak wraca do klatki. Czeka go bardzo ważne starcie i szansa na rewanż.
Od czasu ostatniej wygranej Jana Błachowicza w federacji UFC minęły już ponad 4 lata, kiedy to "Cieszyński Książę" pokonał Aleksandara Rakicia przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Od maja 2022 roku Polak stoczył łącznie 4 walki - dwukrotnie przegrał, a dwie walki zakończyły się remisem.
Takim rezultatem skończyło się także ostatniego jego starcie, kiedy to w grudniu ubiegłego roku zmierzył się z Bogdanem Guskovem z Uzbekistanu. Niestety dla Błachowicza, w ostatnich miesiącach przydarzyła mu się kontuzja, która pokrzyżowała jego plany błyskawicznego powrotu do klatki, jednak teraz "Cieszyński Książę" może już oficjalnie przygotowywać się do wielkiego rewanżu.
Były mistrz wagi półciężkiej UFC po raz kolejny zmierzy się z reprezentantem Uzbekistanu, a do ich starcia dojdzie w stolicy Serbii.
- Big Jan is BACK at #UFCBelgrade 🤩 @JanBlachowicz vs @BogdanCarevich 2 - informuje największa federacja MMA na świecie w swoim komunikacie w mediach społecznościowych.
Do gali w Belgrdzie dojdzie w pierwszym dniu sierpnia. W walce wieczoru zmierzą się Uroš Medić z Serbii oraz Daniel Rodriguez z USA. Ponowne starcie Jana Błachowicza i Bogdana Guskova zaplanowane jest jako co-main event nadchodzącej gali.
Oprócz "Cieszyńskiego Księcia", na liście bohaterów UFC w Belgradzie znalazł się także inny Polak, Marcin Tybura. Jego rywalem będzie dobrze znany Błachowiczowi Austriak, Aleksandar Rakić. To starcie z kolei odbędzie się tuż przed walką Jana Błachowicza. Łącznie w Belgradzie odbędzie się 12 walk.