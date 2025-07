Wielkie kontrowersje po walce w KSW. Żądali zmiany werdyktu, jest oficjalny komunikat federacji

Najwięcej po olsztyńskiej gali mówiło się jednak o pojedynku Adama Niedźwiedzia z Adrianem Zielińskim. Walka zakończyła się przed czasem po tym, gdy nokautujący cios wyprowadził drugi z panów. Pokonany na moment stracił przytomność, lecz po odzyskaniu świadomości nie było z nim wcale lepiej. Niedźwiedź ostatecznie trafił do szpitala. - Adam został wczoraj ok. 8 rano, po nocy spędzonej w szpitalu, wypuszczony przez lekarzy. Niestety tej nocy, w wyniku zawrotów głowy, nudności i problemów z równowagą, znów trafił do szpitala (tym razem już u siebie, na Śląsku). Trzymajcie kciuki! Będę dawał znać" - pisał 21 lipca menedżer fightera Artur Ostaszewski w serwisie X. "Ze szpitala (już drugiego), Adam wyszedł. Jedzie do jeszcze jednego (bardzo polecanego) specjalisty, by mieć pewność diagnozy i dalszych kroków/zaleceń. 'Przygoda' trwa…" - dodał parę godzin później.