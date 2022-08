Wielkie emocje w walce wieczoru KSW 73. Wrzosek znokautował Sararę!

Obaj zawodnicy to legendy polskiego kickboxingu. Tym razem mierzyli się jednak w MMA. Dla obu ta formuła to nowość. Wrzosek bowiem debiutował w mieszanych sztukach walki, a Sarara wcześniej stoczył w tej formule tylko jeden, choć zwycięski, pojedynek. Na KSW 62, zawodnik z Krakowa, pokonał przed czasem Filipa Bradaricia. Tym razem sam przegrał przed czasem.

Jednak do końca walki Sarara nie dotrwał. Choć w trzeciej rundzie obaj byli już bardzo zmęczeni, to precyzyjniejszy był Wrzosek. Po połowie trzeciej rundy trafił rywala i przy siatce zaczął go okładać ciosami. Sarara próbował unikać uderzeń balansem ciała, ale do czasu. W końcu Wrzosek kilka razy trafił i między zawodników wkroczył sędzia, przerywając walkę.