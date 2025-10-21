Wielki zwrot w sprawie Mariusza Pudzianowskiego. Szef KSW przekazał osobiście

Kiedy Eddie Hall w zaledwie pół minuty zdemolował Mariusza Pudzianowskiego, wielu kibiców sportów walki nie dowierzało. Błyskawiczna porażka sprawiła, że na "Dominatora" wylała się fala krytyki, a jego relacje z KSW mocno ucierpiały i do dziś nie wiemy, czy Mariusz Pudzianowski jeszcze kiedykolwiek pojawi się w klatce polskiej organizacji.

Nie jest to jednak niemożliwe, co potwierdził sam szef KSW, Martin Lewandowski. Jeszcze niedawno informował on o spotkaniu z Mariuszem i jego menadżerką. Dziś miał kolejną okazję do tego, aby odnieść się do sytuacji "Pudziana".

A jednak. Szef KSW zaczął mówić o przyszłości Pudzianowskiego. Jasny sygnał

Lewandowski miał okazję rozmawiać z "Kanałem Sportowym", gdzie przy okazji wziął udział w szybkich pytaniach. Jedno z nich dotyczyło oczywiście "Dominatora". - Mariusz Pudzianowski mnie zawiódł. Trudno mi wyobrazić sobie dalszą współpracę - wyszedł z tezą pracownik "KS". Tutaj Lewandowski od razu zaprzeczył.

- Zawiódł mnie, ale nietrudno mi sobie wyobrazić dalszą współpracę - wypalił od razu.

Nie jest tajemnicą, że nazwisko Pudzianowskiego pomimo upływu lat przyciągało olbrzymią widownię, za co zresztą był sowicie wynagradzany. Na przestrzeni całej swojej kariery w KSW, Pudzianowski zarobił olbrzymie pieniądze.

Już podczas ostatniego spotkania Martina Lewandowskiego z byłem strongmanem, szef KSW jasno dawał do zrozumienia, że przyszłość Pudzianowskiego leży przede wszystkim w jego rękach i musi poukładać sobie pewne sprawy.

Słowa wypowiedziane w "Kanale Sportowym" z kolei pokazują, że nawet błyskawiczna porażka z Hallem nie jest w stanie przekreślić szans "Pudziana" na kolejną walkę w KSW i z pewnością zejście z wymagań finansowych szybko załatwiłoby sprawę. Nieoficjalnie mówi się bowiem o tym, że za ostatnią walkę Pudzianowski zarobił ok. 2 mln złotych.

XTB KSW 105: Mariusz Pudzianowski i Eddie Hall KSW materiały prasowe

KSW: Mariusz Pudzianowski - Eddie Hall KSW materiały prasowe

Mariusz Pudzianowski, Martin Lewandowski Adam Jankowski/REPORTER East News