Wielki przewrót w FAME MMA, a teraz takie doniesienia. To byłby hit

Wojciech Gola ponad siedem lat temu postanowił wspólnie z Michałem "Boxdelem" Baronem, Krzysztofem Rozparą i Rafałem Pasternakiem rozpocząć biznes, który na zawsze zmienił branżę rozrywkową w Polsce. Gala FAME MMA 1 odbyła się 30 czerwca 2018 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Koszalin i była jedynie prologiem do tego, co następnie udało się osiągnąć organizacji.

FAME MMA z Golą na pokładzie organizowało swoje gale w największych miastach w Polsce, a 31 sierpnia 2024 r. zagościło nawet na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Mężczyzna wraz z resztą wspólników napisał piękną historię, która zakończyła się jednak 25 marca. Tego dnia 37-latek poinformował o oficjalnym odejściu z federacji, w której, po sprzedaniu udziałów w zeszłym roku i tak pełnił istotną funkcję.

To jego koniec w FAME MMA. Współzałożyciel reaguje ws. przyszłości

W środę Gola, oprócz upublicznienia informacji o odejściu z FAME MMA, uruchomił także transmisję na żywo w sieci. W jej trakcie były już włodarz organizacji opowiedział o swoich najbliższych planach na przyszłość, a z jego ust padła jasna deklaracja na temat potencjalnej walki we freak fightach.

- Podjąłem tę decyzję [o odejściu], ale walczyć będę jeszcze w tym roku. Nie mówię, że na FAME MMA, bo może w innej federacji, a oni też mogą ją zorganizować. Ogólnie dla zabawy mogę sobie zobaczyć, jak będzie fajny rywal, wrócę do klatki, zawalczę. Może gdzieś tam okazjonalnie coś jeszcze podziałamy, czy z FAME MMA, czy z innymi federacjami. [...] Moja odpowiedź jest, że będę jeszcze walczył, mam propozycję walki, dużej walki, też międzynarodowej i prawdopodobnie ją wezmę, bo to jest fajna walka z dużym rywalem, więc jakby myślę, że tak - powiedział.

Niewykluczone zatem, że drogi Goli i FAME MMA znów się skrzyżują, ale tym razem 37-latek wystąpi w organizacji wyłącznie w roli zawodnika. Na ten moment mężczyzna nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów swojej nadchodzącej walki, a więc należy czekać na oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Gola zapowiedział także dużą kolaborację z zagranicznym streamerem, ale nie ujawnił, o kogo mu chodzi. Warto odnotować, że w przeszłości pojawiał się kilkukrotnie u boku Darrena "IShowSpeeda" Watkinsa Jr. w trakcie jego wizyt w Polsce.

