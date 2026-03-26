Wielki przewrót w FAME MMA, a teraz takie doniesienia. To byłby hit

Patryk Górski

Wojciech Gola w środę, 25 marca, ogłosił swoje głośne rozstanie z FAME MMA, które współtworzył przez ostatnie siedem lat. Niedługo potem mężczyzna uruchomił także transmisję na żywo, podczas której nie wykluczył jednak dalszej współpracy z freak fightowym gigantem. Na horyzoncie miała pojawić się pewna propozycja walki, a jednym z miejsc, w którym może się odbyć, jest właśnie oktagon jego byłej organizacji.

Michał "Boxdel" Baron, Wojciech Gola
Michał "Boxdel" Baron, Wojciech Gola Lukasz Sobala / PressFocusNewspix.pl

Wojciech Gola ponad siedem lat temu postanowił wspólnie z Michałem "Boxdelem" Baronem, Krzysztofem Rozparą i Rafałem Pasternakiem rozpocząć biznes, który na zawsze zmienił branżę rozrywkową w Polsce. Gala FAME MMA 1 odbyła się 30 czerwca 2018 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Koszalin i była jedynie prologiem do tego, co następnie udało się osiągnąć organizacji.

Trzęsienie ziemi w Fame MMA. Jeden z włodarzy odchodzi z federacji

FAME MMA z Golą na pokładzie organizowało swoje gale w największych miastach w Polsce, a 31 sierpnia 2024 r. zagościło nawet na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Mężczyzna wraz z resztą wspólników napisał piękną historię, która zakończyła się jednak 25 marca. Tego dnia 37-latek poinformował o oficjalnym odejściu z federacji, w której, po sprzedaniu udziałów w zeszłym roku i tak pełnił istotną funkcję.

To jego koniec w FAME MMA. Współzałożyciel reaguje ws. przyszłości

W środę Gola, oprócz upublicznienia informacji o odejściu z FAME MMA, uruchomił także transmisję na żywo w sieci. W jej trakcie były już włodarz organizacji opowiedział o swoich najbliższych planach na przyszłość, a z jego ust padła jasna deklaracja na temat potencjalnej walki we freak fightach.

- Podjąłem tę decyzję [o odejściu], ale walczyć będę jeszcze w tym roku. Nie mówię, że na FAME MMA, bo może w innej federacji, a oni też mogą ją zorganizować. Ogólnie dla zabawy mogę sobie zobaczyć, jak będzie fajny rywal, wrócę do klatki, zawalczę. Może gdzieś tam okazjonalnie coś jeszcze podziałamy, czy z FAME MMA, czy z innymi federacjami. [...] Moja odpowiedź jest, że będę jeszcze walczył, mam propozycję walki, dużej walki, też międzynarodowej i prawdopodobnie ją wezmę, bo to jest fajna walka z dużym rywalem, więc jakby myślę, że tak - powiedział.

Zobacz również:

Mariusz Pudzianowski
Sportowe życie

Wielkie zmiany u Pudzianowskiego. Mówi o "zabójczym" planie

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Niewykluczone zatem, że drogi Goli i FAME MMA znów się skrzyżują, ale tym razem 37-latek wystąpi w organizacji wyłącznie w roli zawodnika. Na ten moment mężczyzna nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów swojej nadchodzącej walki, a więc należy czekać na oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Gola zapowiedział także dużą kolaborację z zagranicznym streamerem, ale nie ujawnił, o kogo mu chodzi. Warto odnotować, że w przeszłości pojawiał się kilkukrotnie u boku Darrena "IShowSpeeda" Watkinsa Jr. w trakcie jego wizyt w Polsce.

