Wielki powrót we freak fightach. "Szykuje się niezłe show"

Swojej pierwszej walki z pewnością nie wspomina dobrze Katarzyna "LaLuna Unique" Alexander. Znana z programu "Królowe życia" influencerka zadebiutowała we freak fightach w maju 2022 roku podczas gali Fame MMA 14. Kobieta wówczas stanęła do walki ze znaną piłkarką ręczna Wiktorią Jaroniewską i przegrała jednogłośną decyzją sędziów. Warto zaznaczyć, że oponentka "LaLuny Unique" propozycję walki otrzymała w ostatniej chwili, nie miała więc zbyt wiele czasu na przygotowanie do tego starcia. Mimo to udało jej się pokonać gwiazdę "Królowych życia".