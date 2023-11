Wielki powrót legendy do sportu. Zmiana decyzji. Znamy kolejne szczegóły wokół Conora McGregora

To będzie hitowy comeback do UFC, ale jak inaczej określić powrót do oktagonu absolutnej legendy, Conora McGregora? 35-letni Irlandczyk, były mistrz Ultimate Fighting Championship w wadze piórkowej i lekkiej, szykuje jak najwyższą formę. Jeszcze niedawno mówiło się, że spektakularny powrót możliwy jest w grudniu, ale wstępnie jest nowy termin, o czym poinformował nas w Nowym Jorku przy okazji gali UFC 295 trener "Notoriousa", John Kavanagh.