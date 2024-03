Wielki mistrz przerwał milczenie i od razu takie słowa. Polski gwiazdor budzi strach?

Mateusz Gamrot dodał kolejne zwycięstwo do swojego rekordu. Na gali UFC 299 polski wojownik mierzył się z byłym mistrzem Rafaelem Dos Anjosem. Początek walki był bardzo problematyczny, Amerykanin dwukrotnie trafił "Gamera", ale ten zdołał przetrwać trudne chwile i później prowadził starcie pod swoje dyktando.

Siódme zwycięstwo Biało-Czerwonego w szeregach UFC pozwoliło mu awansować do ścisłego topu wagi lekkiej. Wojownik trenujący w Poznaniu i Miami wyprzedził Michaela Chandlera i obecnie plasuje się na siódmym miejscu w rankingu wspomnianej dywizji. "Gamer" nie daje o sobie zapomnieć i od na gorąco po triumfie nad Brazylijczykiem zwrócił się do obecnego czempiona UFC Islama Machaczewa.

Machaczew pozostaje nieaktywny od października ubiegłego roku, kiedy to drugi raz się rozprawił z ówczesnym mistrzem niższej kategorii wagowej Alexandrem Volkanovskim. Obecnie nie zapowiada się jednak, aby Dagestańczyk ponownie wyszedł do oktagonu. Najbliższy możliwy termin, jaki podaje, to czerwiec.