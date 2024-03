Wielki hit od Joanny Jędrzejczyk! Padła jasna deklaracja. Fani chcieli to usłyszeć

Gala UFC 299 to wielkie wydarzenie na Florydzie. Do centrum Miami zjechało się mnóstwo kibiców z całego świata, a w sobotni wieczór w hali Kasseya Center zasiądzie prawie 20 tys. fanów MMA. Przy takim evencie nie mogło zabraknąć byłej polskiej mistrzyni Joanny Jędrzejczyk. "JJ" dotarła już do miasta leżącego przy Oceanie Atlantyckim. Polka mimo iż nie walczy, to swoją osobą dodatkowo promuje nadchodzącą galę.

