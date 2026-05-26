Wielki hit na Prime MMA odwołany. Historia znów zatoczyła koło. Murański powiedział to wprost

Prime MMA jest kolejną federacją, która chciała zorganizować w swoim oktagonie walkę Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem, ale po jej oficjalnym ogłoszeniu coś poszło nie tak. Tym razem popularny "Cesarz" doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, przez co wypada z jakiejkolwiek aktywności fizycznej na okrągły miesiąc.

Dotychczas starcie między zawodnikami odbyło się jedynie na Clout MMA 4 - zwycięstwo "Murana" w 1. rundzie. Wcześniej jednak na oficjalne ogłoszenie zestawienia decydowało się także m.in. High League czy Elite Fighters, ale w obydwu przypadkach walka ostatecznie nie dochodziła do skutku. Co ciekawe, część fanów prześmiewczo przypisuje jej pewne "fatum", bowiem każda z organizacji, która ją kontraktowała, po krótkim czasie zostawała... zamknięta.

Najman wypada z walki na Prime MMA 17 przez kontuzję. Murański reaguje

W niedzielę, 24 maja, odbyła się pierwsza konferencja Prime MMA 17 i to właśnie w jej trakcie organizacja wraz z Najmanem poinformowali o niezdolności 47-latka do walki. Chwilę po jej zakończeniu do sprawy postanowił odnieść się natomiast Murański. Kontrowersyjny zawodnik zaskoczył wielu fanów i z dużym spokojem wypowiedział się o odwołaniu głośnego rewanżu.

- Naprawdę ma naciągnięty mięsień. Widziałem dokumentację medyczną, to się zdarza. Tak, jak mówił jego trener prezesowi Prime MMA, Marcin tak się wściekł… wziął się ostro do roboty po pół roku przerwy. Zaśniedział przez te pół roku i za mocno chciał. Ja wiem, co to znaczy, bo ja, kiedy dostałem pierwszą walkę z Tańculą, tydzień przed walką, to też nie byłem w treningu bardzo długo i na rozgrzewce zerwałem biceps. Tak się zdarza. Wszystko jest już aneksowane, przepisane na kolejną galę Prime MMA - powiedział.

Wiele wskazuje na to, że wspomniana walka odbędzie się na Prime MMA 18 w październiku. Słowa Murańskiego zdradzają, że organizacja podjęła już pewne kroki w kierunku odpowiednich aneksów w umowach z zawodnikami, które przepisują ich kontrakty na kolejne wydarzenie. Sam Najman zapewnił także, że wróci do oktagonu za cztery miesiące.

