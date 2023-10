Wielki absurd na gali Sławomira Peszki. Zawodnik wkurzył się i wyszedł z walki

Długo wyczekiwane starcie skonfliktowanych Daniela Omielańczuka i Denisa Załęckiego było walką wieczoru gali Clout MMA 2 w Płocku . Pierwszy z nich to zawodowiec, który jeszcze niedawno walczył na galach KSW, ACA czy UFC. Pierwotnie daleko było mu do freak figtów, lecz gdy pojawiła się opcja załatwienia męskich spraw i dodatkowego zarobku, od razu się zgodził.

Wiele słów Denisa w sieci go zabolało, dlatego teraz wkroczył do świata freaków, aby wymierzyć mu sprawiedliwość. Załęckiego można kojarzyć z walk na gołe pięści Wotore czy Gromda. Następnie toczył boje w nieistniejącej już federacji High League.

Dużo było dyskusji odnośnie zasad wspomnianej walki, gdyż pierwotnie Daniel Omielańczuk chciał walczyć w MMA lub w K-1 na małe rękawice, a Denisowi Załęckiemu bliżej było do boksu w małych rękawicach. Ostatecznie ustało na warunkach zawodnika z Torunia i panowie stanęli do walki bokserskiej, trzy razy po trzy minuty.

Na niecałą minutę przed końcem rundy weteran polskiego MMA wypalił potężnym ciosem, który powalił Załęckiego, ale wtedy niepotrzebnie uderzył go ponownie, kiedy ten leżał już na macie. Była to nielegalna akcja, do akcji wkroczył lekarz, który orzekł, że torunianin po chwilowej przerwie mógł wrócić do pojedynku. Omielańczukowi z kolei odjęto jeden punkt.