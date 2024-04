Wielka szansa przed polską gwiazdą. "Będę o to walczyć"

Klaudia Syguła kolejną Polką w UFC? Szanse są ogromne

"Muszę tutaj zawalczyć, bo do końca roku nie mam możliwości walczyć na innych galach w Polsce czy za granicą, bo czeka mnie Contender Series (eliminator do UFC - przyp. red.). Gdybym wzięła teraz jakąkolwiek walkę i niestety nie poszła ona po mojej myśli, to znacznie oddaliłoby to mnie od Contendera" - zdradziła młoda fighterka.