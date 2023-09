Wielka niespodzianka. Nowy mistrz UFC, na którego nikt nie stawiał

Israela Adesanyę polscy kibice z pewnością znają z pamiętnej walki z Janem Błachowiczem na UFC 259. Polak stał się pierwszym pogromcą Nigeryjczyka, przez co skutecznie obronił swój pas mistrzowski. Później "Last Stylebender" wrócił do dywizji średniej, w której królował wcześniej. Zaliczył trzy udane obrony aż przyszło mu się zmierzyć ze swoim koszmarem z czasów kickboxingu, Alexem Pereirą. Nigeryjczyk został przez niego znokautowany i stracił tytuł czempiona.