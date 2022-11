Wielka gala FAME 16 już jutro!

Elektryzujące zestawienia

W piątkowy wieczór odbyła się oficjalna ceremonia ważenia oraz Media Trening w trakcie którego zawodnicy pokazali próbkę swoich umiejętności.Organizatorzy zapewnili starannie dobraną kartę walk, która zagwarantowała spore emocje już w trakcie face to face pomiędzy zawodnikami. To jedynie przedsmak tego co czeka nas już jutro w Gliwicach. W walce wieczoru zmierzą się jedni z najpopularniejszych polskich influencerów - Marcin Dubiel oraz Mateusz “Tromba" Trąbka, ale wszystkie pozostałe zestawienia wywołują ogromne zainteresowanie wśród kibiców.