Jeszcze przed rozpoczęciem sobotniej 20. gali włodarze FAME MMA potwierdzili, że zorganizują specjalny turniej z pulą nagród wynoszącą 2 miliony złotych. Zdecydowano, że większość tej kwoty (1,5 mln) trafi do zwycięzcy, resztę zgarnie drugi finalista. Do walki o nagrodę przystąpiło ośmiu zawodników, którzy rywalizowali w ramach tzw. drabinki, a pary ćwierćfinałowe wyłoniło losowanie. Jako pierwsi do oktagonu weszli Amadeusz "Ferrari" Roślik i Krystian "Krycha" Wilczak .

Po pierwszym faulu, jak doszedłem do siebie, powiedziałem sobie, że 'ok, walczę dalej'. Nie było tak, że zrezygnowałem, a mogłem. No, i kto powtarza ten sam błąd drugi raz? (...) 'Krycha' widział, że pierwszy kop odebrał mi chęć walki i to była jego jedyna deska ratunku

"Krycha" powiedział za dużo? Nie krył irytacji po walce z "Ferrarim"

Po wszystkim "Krycha" pojawił się w strefie mieszanej dla mediów i nie krył wściekłości. Przekonywał, że był ostro prowokowany przez ojca Roślika jeszcze przed startem walki, w narożniku. "Ja do niego zawsze z szacunkiem podchodziłem, nigdy go nie obraziłem, a on puszczał do mnie takie teksty" - mówił. Wspominał też swój udział w oficjalnej konferencji prasowej, na której miał czuć się zażenowany. "Ja nie wiem, czy chcę się w to bawić. Jak ja wróciłem na konferencję, to mi się rzygać chce. Bo to jest patologia, dno społeczne. Chcę się bić, mam do tego talent, chcę robić show, ale siedzę na tej konferencji i sobie myślę: 'Nie, k***a. Nie wytrzymam'" - opowiadał, wyraźnie zirytowany.