Wiadomo już, co z Pudzianowskim. Na jaw wyszły kolejne informacje

Mariusz Pudzianowski niedawno wycofał się z jubileuszowej, setnej gali KSW. Po tym zdarzeniu zastanawiano się, czy strongman w ogóle wróci jeszcze do walki w oktagonie. TVP przyniosło nowe wieści na jego temat. Martin Lewandowski ujawnił, co w ostatnim czasie robił Pudzianowski i czy jest jeszcze szansa na to, by zawalczył na poważnie. Niektórych słowa współzałożyciela KSW mogą zdziwić.