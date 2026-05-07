Takiej gali w sportach walki jeszcze nie było. Oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów USA, położona w Waszyngtonie w dystrykcie Kolumbia, już wkrótce zmieni się nie do poznania. Na chwilę stanie się bowiem adresem z wielką areną sportową, na którą zwrócone będą oczy kibiców mieszanych sztuk walki i UFC z całego świata.

Historyczna gala w gościnie u Trumpa. Dana White o szczegółach

4300 osób - tyle ma liczyć publika, która zgromadzi się w specjalnej strefie na terenie Białego Domu, a konkretnie na jego Południowym Trawniku. To tam znajdzie się oktagon, a w nim zawalczy elitarne grono zawodników. Informacje na temat frekwencji zdradził właściciel największej federacji MMA na świecie Dana White, a teraz mamy wielką porcję szczegółów.

Jeśli komuś mało "zwykłej" roli VIP-a, to wydarzenie w gościnie u prezydenta Donalda Trumpa pozwoli połechtać każdą próżność. Tyle tylko, że trzeba sobie za tą przyjemność niezwykle drogo zapłacić.

Jak ustalił Ariel Helwani, świetnie poinformowany reporter MMA, pojedyncza wejściówka na galę będzie kosztowała - uwaga - 1,5 miliona dolarów! Nie jest to jednak zwykły bilet, tylko nosi on nazwę "inwestycji partnerskiej". O co chodzi? Na pakiet składają się takie atrakcje, jak udział w specjalnym powitaniu, konferencji prasowej, ceremonii ważenia, koncercie Zaka Browna, a także oczywiście obecność na samej gali. W pakiecie jest także zapewnienie sobie świetnego miejsca na widowni gali UFC 329, która odbędzie się 11 lipca w Las Vegas.

Nie jest jednak tak, że każdy chętny może wziąć pożyczkę i przyjechać na imprezę życia. Ten przywilej będą miały tylko najbardziej wpływowe osoby, do których zostaną skierowane zaproszenia. Mówiąc krótko i językiem mniej dyplomatycznym nawet nie tyle "grube ryby", co "wieloryby".

Nie wszyscy jednak będą płacić bajońskie kwoty, bo zupełnie inaczej potraktowani zostaną wojskowi. A także goście specjalni Trumpa i White'a, dla nich będzie to darmowy przywilej. Z kolei ci wszyscy kibice, którzy chcieliby ogrzać się w blasku tego wydarzenia, już są zapraszani po drugiej strony ulicy, poza rezydencją, do ogromnego parku, gdzie na wielkich telebimach będzie odbywała się transmisja gali.

- Rozdamy około 85 000 biletów. I jest to proces. Trzeba się zarejestrować, żeby dostać bilety, które są darmowe. Fani powinni przyjechać do Waszyngtonu już na cały fight week, bo będziemy organizować dla nich mnóstwo wydarzeń. Poza tym to naprawdę fajne miasto. Jeśli jesteś fanem UFC, to zdecydowanie najlepszy czas, żeby się stawić - reklamuje, niczym najlepszy sprzedawca frykasów, 56-letni White.

Wyjątkowa gala będzie skromniejsza, jeśli chodzi o liczbę walk, ale siedem zestawień zapowiada się także imponująco. Kto będzie walczył? Ilia Topuria kontra Justin Gaethje, Alex Pereira kontra Ciryl Gane, Sean O'Malley kontra Aiemann Zahabi, Mauricio Ruffy kontra Michael Chandler, Bo Nickal kontra Kyle Daukaus, Diego Lopes kontra Steve Garcia oraz Josh Hokit kontra Derrick Lewis.

Donald Trump prezentujący makietę z wizualizacją oktagonu na tle Białego Domu w jego rezydencji KENT NISHIMURA AFP

Gwiazdor UFC Ilia Topuria wystąpi w głównej walce gali UFC Freedom 250 IAN MAULE AFP

Donald Trump i Ilia Topuria podają sobie dłonie ANNA MONEYMAKER AFP

Głosowanie nad wotum nieufności. Premier o "freak fightach" opozycji Polsat News Polsat News