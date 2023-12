Walka Tańcula vs Ferrari na zasadach muay thai? Arek Tańcula: Nie ma problemu

Arkadiusz Tańcula: Przede wszystkim dlatego, że w Polsce dopadła mnie stagnacja. Mieszkam w Krakowie, przez korki jadę na trening 40 minut i do tego w paskudnej pogodzie. Gdy nie chce Ci się rano iść na trening, to znaczy, że coś jest nie tak. Stwierdziłem, że trzeba zmienić otoczenie, czas wyjechać i kontynuować treningi w jakimś fajniejszym miejscu. A przecież nie ma lepszego niż Tajlandia, która jest kolebką sportów walki. Tutaj budzę się z uśmiecham na twarzy i robię po cztery treningi dziennie.

Polecili mi go znajomi. Paweł Kotab (Trener z klubu Grappling Kraków) mówił, że to najlepsza opcja. Sprawdziłem w internecie, zobaczyłem że mają nowe sale, jest czysto.. Bez zastanowienia spakowałem się i przyjechałem tutaj.

Tak, to by była super sprawa, tylko potrzebowałbym przepracować pełny okres przygotowawczy, trzy lub cztery miesiące. Przyjechałbym tutaj, bo mam już sprawdzonych trenerów. W Tajlandii popularna jest federacja One Championship. Tam biją się wszyscy mistrzowie, oni walczą na zasadach muay thai, w małych rękawicach. Moim zdaniem taka walka byłaby efektywniejsza niż obecnie popularne w świecie freak fightów pojedynki na zasadach K1. Tutaj możesz kilkukrotnie uderzyć kolanem, są łokcie, klincz, rzuty.

Na pewno wymienilibyśmy krzywe spojrzenia. On zrobił mi tyle złego, że na pewno bym mu coś powiedział. Ale nie biłbym się z nim. On jest jak wystraszona sarna. Kiedyś podszedłem do niego przed walką i powiedziałem: "Zobaczysz jutro wieczorem". On od razu rzucił się na mnie, ze strachu zaczął machać rękami.