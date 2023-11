"To bez wątpienia najbardziej ekscytujące miejsce do grania na świecie" - powiedział Elton John, ikona muzyki. Jeśli takie słowa wypowiada legenda, która grała pod każdą szerokością geograficzną, a dzięki wydanym albumom Brytyjczyk pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się muzyków wszech czasów, nie ma podstaw by mówić o niemiarowej ocenie. Ktoś może jednak powiedzieć: "mało, to tylko jedna opinia". Oddajmy więc głos innym tuzom, z ust których cytaty okalają okazały obiekt znajdujący się na Manhattanie, pomiędzy siódmą i ósmą aleją oraz 31. i 33. ulicą, nad stacją kolejową Pennsylvania Station.