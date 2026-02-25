Walka Polaka w UFC wywołała sensację. Wikłacz chce walki o pas. "Marzenia? Mam Cele"

Jakub Wikłacz kilka tygodni temu okazał się prawdziwą sensacją gali UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira w Las Vegas. Polak mierzył się podczas niej z Muinem Gafurovem, którego pokonał efektownym duszeniem w... ostatniej sekundzie walki.

Wyczyn "Masy" natychmiastowo został dostrzeżony przez władze organizacji, które nagrodziły go bonusem w postaci 100 tys. dol. za najlepszy występ wieczoru. Mimo że 30 proc. tej kwoty stanowi niezbędny podatek, który trzeba było natychmiastowo opłacić w stanie Nevada, to Polak i tak może cieszyć się z pokaźnej sumy na swoim koncie.

Oprócz korzyści finansowych Wikłacz przede wszystkim umocnił swoją pozycję w wadze koguciej UFC, odnosząc w niej drugą wygraną z rzędu. Dobre wejście Polaka do organizacji już wkrótce może zaowocować zestawieniem go z zawodnikiem z TOP 15 wspomnianej kategorii wagowej.

Jakub Wikłacz gotów na kolejne wyzwanie. Wskazał jasny cel w UFC

We wtorek, 24 lutego, Wikłacz brał udział w wydarzeniu UFC Perfumes promującym nowe perfumy organizacji w Warszawskim Centrum Atletyki. Obecny tam był również Mateusz Borek z "Kanału Sportowego", który w pewnym momencie przeprowadził rozmowę na żywo z polskim gwiazdorem UFC. "Masa" opowiedział w niej między innymi o celach, jakie stawia przed sobą w kategorii koguciej największej federacji mieszanych sztuk walki na świecie. Zawodnik chce zostać mistrzem.

- Myślę, że moja najlepsza forma jest jeszcze przede mną. Zawsze można coś poprawić. Czuję naprawdę duży progres, ale jednocześnie widzę, że mój potencjał jest znacznie większy. [...] Marzenia? Nie lubię tego słowa. Mam cele. Celem jest zdobycie tam pasa i bronienie go później - zapewnił.

Następnie z ust zawodnika padła konkretna deklaracja na temat potencjalnej daty powrotu do oktagonu UFC. Miałby on nastąpić nie później niż do końca czerwca.

- Jeśli chodzi o potencjalną kolejną walkę, na razie skupiam się na odpoczynku i wakacjach. W tym czasie zgłoszę swoją gotowość na dany termin. Wtedy będziemy rozmawiać. Myślę, że najdalszy planowany termin to końcówka czerwca - powiedział.

Wikłacz planuje krótki odpoczynek, podczas którego zastanowi się nad dokładnym terminem powrotu do klatki i zgłosi organizacji swoją gotowość do podejmowania kolejnych wyzwań. Niewykluczone, że UFC zdecyduje się jeszcze z niego skorzystać w tym roku. Polscy fani nie mają jednak na co narzekać, ponieważ już wkrótce swoją kolejną walkę w tej federacji stoczy Robert "Faker" Ruchała.

Jakub Wikłacz wraca do klatki UFC Ona/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jakub Wikłacz via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

UFC 320: Patchy Mix - Jakub Wikłacz Sean M. Haffey AFP

