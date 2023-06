Walka o pas odwołana! Mistrz zerwał więzadło na rozgrzewce

Do polsko-francuskiego starcia miało dojść już w listopadzie zeszłego roku. Ziółkowski był wówczas mistrzem kategorii lekkiej, a Parnasse - piórkowej. Stawką pojedynku był ten pierwszy atrybut. Z uwagi na kontuzję, warszawianin musiał jednak zrezygnować z udziału w gali. Federacja KSW znalazła zastępstwo - do walki o pas tymczasowego mistrza wyznaczono Sebastiana Rajewskiego, byłego pretendenta.

Parnasse, co nie było zaskoczeniem dla środowiska, wygrał i wszedł w posiadanie drugiego pasa. Ziółkowski od samego początku powtarzał jednak, że to tylko stan przejściowy , a prawdziwego czempiona wyłoni starcie właśnie z nim.

Atmosfera przed tym pojedynkiem była dość gorąca. Obaj zawodnicy mają do siebie szacunek, ale zwłaszcza Francuz nie szczędził przeciwnikowi uszczypliwości. - Mówił, że jestem tchórzem i boję się z nim bić. Kiedy zobaczyłem go jednak na żywo, nie pokazywał żadnych cwaniackich zachowań. Nie wiem, czy to jakaś jego gierka, czy naprawdę myśli to, co mówi. Nie analizuję już tego. Powinien się cieszyć, że tak się wszystko ułożyło, bo być może gdyby nie moja kontuzja, nie miałby okazji wystąpić na Narodowym - opowiadał "Golden Boy".