Walka o pas KSW skończyła się prawdziwą sensacją. Były mistrz reaguje po przegranej

Do ostatnich sekund walki wieczoru na gali XTB KSW 115 w Lubinie ważyły się losy Sebastiana Przybysza i Witalija Jakimienki. Po przewalczeniu pełnych pięciu rund żaden z zawodników nie mógł być pewny swojego zwycięstwa i czekał na decyzję punktową sędziów. Okazali się oni bardziej przychylni Ukraińcowi, który dzięki ich niejednogłośnej decyzji sięgnął po pas mistrzowski kategorii koguciej od Polaka.

Jakimienko wygrał starcie według dwóch sędziów. Karty punktowe przedstawiały się w sposób następujący: 49-46, 47-48 i 49-46.

Gwiazdor KSW stracił pas, a teraz reaguje ws. przyszłości. Jasna deklaracja byłego mistrza

Sebastian Przybysz po zakończeniu gali zdecydował się krótko skomentować to, co stało się w oktagonie KSW. Zawodnik nie krył swojego rozczarowania, wskazał, że czuł się naprawdę dobrze, ale przyznał także, że po prostu to nie był jego dobry wieczór w klatce.

- Czułem, że mam świetną formę, ale nie byłem w stanie tego pokazać. Teraz mam chwilę na poukładanie prywatnego życia, a potem wrócę po pas. Jak chcecie mnie cisnąć, to proszę. Ten wpis jest do Waszej dyspozycji. Biorę wszystko na klatę - napisał na platformie X.

Rozwiń

Zamiast głosów krytyki znaczna część fanów "Sebicia" wyraziła wobec niego słowa wsparcia. Sporo kibiców uznało nawet, że przegrana Przybysza z Ukraińcem dobrze mu zrobi i dodatkowo go zmotywuje, bowiem ten w ostatnich walkach miał się ich zdaniem "wypalić" i nie prezentować pełnego zestawu swoich możliwości.

Warto odnotować, że Przybysz w przeszłości tracił już pas kategorii koguciej, przegrywając z Jakubem Wikłaczem podczas gali KSW 77, a także próbował go odzyskać w dwóch kolejnych walkach z obecnym zawodnikiem UFC. "Sebić" nie był jednak w stanie przełamać "Masy", a tytuł mistrza wrócił do niego dopiero po zwakowaniu pasa przez 29-latka.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Przybysz ponownie wystąpi w KSW. Zawodnik przyznał, że zamierza się obecnie skupić na poukładaniu swojego życia prywatnego. Z jego ust padła jednak również jasna deklaracja wskazująca, że nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa w kategorii koguciej i za jakiś czas wróci do oktagonu, aby odzyskać swój pas.

KSW: Sebastian Przybysz KSW materiały prasowe

KSW: Sebastian Przybysz KSW materiały prasowe

XTB KSW 106 KSW materiały prasowe

Krzysztof Głowacki: Dziękuję kibicom, rodzinie, trenerom i narożnikowi, bo zrobili większą robotę niż ja Polsat Sport