Walka o pas KSW skończyła się prawdziwą sensacją. Były mistrz reaguje po przegranej

Patryk Górski

Patryk Górski

Nikt przed galą XTB KSW 115 w Lubinie nie spodziewał się, że Witalij Jakimienko pokona Sebastiana Przybysza i sięgnie po pas mistrzowski organizacji w kategorii koguciej. Tak się jednak stało, a wygrana Ukraińca w starciu z "Sebiciem" bez wątpienia jest jedną z największych sensacji w polskim MMA. Krótko po wydarzeniu na swoją przegraną zareagował były mistrz. Z jego ust padła naprawdę konkretna deklaracja.

Uśmiechnięty mężczyzna z krótkimi włosami trzyma na ramieniu złoty pas mistrzowski, na jego klatce piersiowej widoczna jest naklejka reklamowa, w tle rozmazane sylwetki innych osób oraz niebieskie tło z logotypami i napisami.
Sebastian PrzybyszPIOTR DZIURMAN/400MMNewspix.pl

Do ostatnich sekund walki wieczoru na gali XTB KSW 115 w Lubinie ważyły się losy Sebastiana Przybysza i Witalija Jakimienki. Po przewalczeniu pełnych pięciu rund żaden z zawodników nie mógł być pewny swojego zwycięstwa i czekał na decyzję punktową sędziów. Okazali się oni bardziej przychylni Ukraińcowi, który dzięki ich niejednogłośnej decyzji sięgnął po pas mistrzowski kategorii koguciej od Polaka.

Semirunnij oddał medal, a teraz taka deklaracja. Chce coś udowodnić Polakom. Radykalny krok

Jakimienko wygrał starcie według dwóch sędziów. Karty punktowe przedstawiały się w sposób następujący: 49-46, 47-48 i 49-46.

Gwiazdor KSW stracił pas, a teraz reaguje ws. przyszłości. Jasna deklaracja byłego mistrza

Sebastian Przybysz po zakończeniu gali zdecydował się krótko skomentować to, co stało się w oktagonie KSW. Zawodnik nie krył swojego rozczarowania, wskazał, że czuł się naprawdę dobrze, ale przyznał także, że po prostu to nie był jego dobry wieczór w klatce.

- Czułem, że mam świetną formę, ale nie byłem w stanie tego pokazać. Teraz mam chwilę na poukładanie prywatnego życia, a potem wrócę po pas. Jak chcecie mnie cisnąć, to proszę. Ten wpis jest do Waszej dyspozycji. Biorę wszystko na klatę - napisał na platformie X.

Zamiast głosów krytyki znaczna część fanów "Sebicia" wyraziła wobec niego słowa wsparcia. Sporo kibiców uznało nawet, że przegrana Przybysza z Ukraińcem dobrze mu zrobi i dodatkowo go zmotywuje, bowiem ten w ostatnich walkach miał się ich zdaniem "wypalić" i nie prezentować pełnego zestawu swoich możliwości.

Zobacz również:

FAME MMA
MMA

Hitowa walka par w Fame MMA. Jest oficjalne potwierdzenie

Patryk Górski
Patryk Górski

Warto odnotować, że Przybysz w przeszłości tracił już pas kategorii koguciej, przegrywając z Jakubem Wikłaczem podczas gali KSW 77, a także próbował go odzyskać w dwóch kolejnych walkach z obecnym zawodnikiem UFC. "Sebić" nie był jednak w stanie przełamać "Masy", a tytuł mistrza wrócił do niego dopiero po zwakowaniu pasa przez 29-latka.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Przybysz ponownie wystąpi w KSW. Zawodnik przyznał, że zamierza się obecnie skupić na poukładaniu swojego życia prywatnego. Z jego ust padła jednak również jasna deklaracja wskazująca, że nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa w kategorii koguciej i za jakiś czas wróci do oktagonu, aby odzyskać swój pas.

Zawodnik MMA unosi rękę w geście triumfu w oktagonie, z oznakami krwi na twarzy i tułowiu, otoczony przez sędziów, rywali oraz publiczność obserwującą wydarzenie sportowe.
KSW: Sebastian PrzybyszKSWmateriały prasowe
Zawodnik mma w białych spodenkach i rękawicach unosi ręce w geście zwycięstwa na ringu, oświetlony jasnymi reflektorami, z widocznymi tatuażami na ramieniu.
KSW: Sebastian PrzybyszKSWmateriały prasowe
XTB KSW 106
XTB KSW 106KSWmateriały prasowe
Krzysztof Głowacki: Dziękuję kibicom, rodzinie, trenerom i narożnikowi, bo zrobili większą robotę niż jaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja