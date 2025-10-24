Walduś ze Świata Według Kiepskich w FAME! Oficjalne ogłoszenie, oto rywal Bartosza Żukowskiego

Partner merytoryczny: Eleven Sports

W drugiej połowie listopada FAME wróci z 28 galą. Konkretnie 22 listopada odbędzie się kolejne wydarzenie freak-fightowej federacji. Organizatorzy wciąż szukają nowych twarzy, które przyciągną jeszcze większą liczbę fanów przed telewizory. Tym razem FAME zaskoczyło nowym nazwiskiem. Na FAME 28 zadebiutuje aktor znany z roli Waldka Kiepskiego z serialu "Świat Według Kiepskich", a więc Bartosz Żukowski.

Koniec roku w sportach walki zapowiada się na bardzo intensywny. W najbliższych tygodniach dojdzie do kilku ciekawych wydarzeń w MMA, a kibice nie będą mogli narzekać na nudę. Niedawno okazało się, że w drugiej połowie listopada wróci federacja FAME. Ostatnia gala tej organizacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, bo w gliwickiej PreZero Arenie zobaczyliśmy pojedynki Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem, czy Michała Materli z Dawidem Załęckim.

22 listopada nie powinno być mniej ciekawie. Ostatnio FAME ogłosiło już pierwszy pojedynek. Będzie nim starcie Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim. Panowie mają rachunki do wyrównania, bo podczas gali FAME MMA Underground Championship Tyburskim w nierozsądny sposób doprowadził do bardzo poważnej kontuzji Wrzoska, która wykluczyła go z walk na kilka długich miesięcy. Panowie zmierzą się w formule "punchair", a więc najpewniej obaj zawodnicy będą siedzieć.

    Bartosz Żukowski zadebiutuje we freak-fightach. Hitowa walka ze znanym aktorem

    FAME nie zwalnia jednak tempa. W piątkowe południe federacja ogłosiła kolejną, hitową walkę. Wszystko za sprawą jednego z uczestników starcia. Debiut w oktagonie zanotuje aktor Bartosz Żukowski, który przez tysiące, o ile nie miliony widzów został zapamiętany przede wszystkim z roli Waldka Kiepskiego z serialu "Świat Według Kiepskich". Spekulacje na temat możliwej walki Żukowskiego pojawiły się kilka godzin przed ogłoszeniem.

      Wszystko za sprawą wpisu w mediach społecznościowych federacji, gdzie napisano o obieraniu kartofli, a na zdjęciu widniały owoce kiwi. To nawiązanie do jednego z odcinków serialu, w którym Walduś pomylił kiwi z ziemniakami właśnie. Przypuszczenia fanów potwierdziły się.

      Rywalem Żukowskiego będzie Tomasz Matysiak znany lepiej jako "Szalony Reporter". Influencer ma zdecydowanie większe doświadczenia w sportach walki, bo walczył już m.in. z Jakubem Rzeźniczakiem. "O karwasz-twarz! To się nawet fizjologom nie śniło! Bartosz Żukowski - aktor, który grał niezapomnianego Waldusia w serialu "Świat według Kiepskich" - z legendarnej kanapy przeniesie się do klatki! Odtwórca roli "Cyca" wraca z przytupem i zadebiutuje w FAME! Szalone zestawienie, szalony przeciwnik! Szalony Reporter zwyciężał wiele razy w internecie, a na FAME 28 spróbuje kolejny raz wygrać w oktagonie" - czytamy we wpisie FAME ogłaszającym walkę.

