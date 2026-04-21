Walczył z gwiazdami KSW, teraz zetrze się ze Szpilką. Ogłoszono hit

"Artur Szpilka w Gdyni! Pierwsze nazwisko naszej lipcowej gali" - obwieściło KSW w mediach społecznościowych w sobotnie popołudnie. 18. dnia tego miesiąca w Polsat Plus Arenie odbędzie się wydarzenie tej federacji pod numerem 120. Specjalnego ogłoszenia nie zabrakło podczas KSW 118. Sam zainteresowany nagrał telefonem pokazywaną na telebimie reklamę swojego pojedynku i napisał na X "18 lipca wracam do klatki".

Nie było jednak wiadome, kto zostanie jego przeciwnikiem. We wtorek wszystko stało się jasne. Padło na Augusto Sakaia, który w KSW walczył już z dużymi nazwiskami - przegrał z Philem de Friesem i Marcinem Wójcikiem, a wygrał z Szymonem Bajorem. W przeszłości 9-krotnie wystąpił w UFC (lata 2018-2023). Zaczął tam od czterech triumfów, ale potem przyszły gorsze czasy (rekord 1-4 między wrześniem 2020 r. a lutym 2023 r.).

Jego łączny bilans całej kariery to 17-7-1. Ma 34 lata, urodził się 19 maja 1991 roku w Kurytybie. Mierzy 191 centymetrów.

Piąty bój Artura Szpilki w KSW. Fani odliczają do 18 lipca

Szpilka w MMA miał już cztery pojedynki, wszystkie w KSW. Zaczął głośno od wygranej nad Mariuszem Pudzianowskim w czerwcu 2023 r. Potem przyszła porażka z Arkadiuszem Wrzoskiem (maj 2024 w ERGO Arenie, teraz więc wróci do Trójmiasta), ale ostatnie dwie konfrontacje to kolejne wiktorie - nad Errolem Zimmermanem (kwiecień 2025) oraz Michalem Martinkiem (grudzień 2025).

Były pretendent do tytułu mistrza świata WBC w wadze ciężkiej zmierzy się z byłym pretendentem do tytułu KSW i weteranem UFC

To oczywiście nawiązania do walki "Szpili" z Deontayem Wilderem z 2016 r. oraz starcia Sakaia z De Friesem.

Artur Szpilka AFP

Augusto Sakai Chris Unger Getty Images

Artur Szpilka Grzegorz Bukala/REPORTER East News

