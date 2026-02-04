Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walczył dla KSW, a następnie został gwiazdą FAME MMA. Jego kolejny ruch szokuje

Patryk Górski

Zawodnicy, którzy trafiają do FAME MMA, często nie potrzebują innych źródeł dochodu. Organizacja potrafi płacić im ogromne kwoty, nieosiągalne dla znacznej części społeczeństwa. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Gracjan Szadziński z przeszłością w KSW, w ostatnim czasie zdecydował się na zamieszczenie w sieci ogłoszenia o poszukiwaniu pracy. Gwiazdor chce sprawdzić się w naprawdę nietypowej roli.

Mężczyzna prezentujący umięśnioną sylwetkę podczas ważenia przed walką sportową, z wyraźnie widocznymi tatuażami na klatce piersiowej i brzuchu; w tle banery sponsorów oraz rozmyta postać fotografująca.
Gracjan SzadzińskiFOT PRZEMEK GABKA / 400mm.pl / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Gracjan Szadziński to polski zawodnik MMA, który stoczył osiem pojedynków dla KSW w latach 2017-2023. Po serii czterech porażek w pięciu starciach, strony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy.

Zakpił z Wołynia, teraz się tłumaczy. Zero refleksji. Ukrainiec potępił Polaków

Zawodnik po rozstaniu z KSW zadebiutował jeszcze w federacji Strike King, a następnie został zawodnikiem CLOUT MMA i zawalczył na ich piątej gali. Po przejęciu organizacji przez FAME MMA w 2024 r. Gracjan Szadziński również dołączył do szeregów giganta, tocząc w rok pięć walk - trzy z nich miały miejsce podczas turnieju organizowanego na FAME 24.

Walczył dla KSW, a następnie został gwiazdą FAME MMA. Przed nim nietypowe wyzwanie

Ostatnią galą, na której wystąpił Gracjan Szadziński, jest FAME 28 odbywające się w listopadzie zeszłego roku. Zawodnik walczył wtedy z Piotrem Bombą, a ich starcie zakończyło się jeszcze w pierwszej rundzie pojedynku. Szadziński zwyciężył poprzez techniczny nokaut. - Nie jestem w ogóle zadowolony z tej walki. Niemądrze walczyłem, ale spokojnie - dawno nie walczyłem, emocje wzięły górę - grzmiał jednak po walce.

    W środę, 4 lutego, Gracjan Szadziński zaskoczył wszystkich fanów śledzących jego karierę. We wpisie na platformie Facebook poinformował, że chce rozpocząć karierę aktorską. Co ciekawe jedną z ról, w które chciałby się wcielić, jest... ginekolog.

    - Zdaję sobie sprawę ze swojej charyzmy więc napiszę otwarcie. Jeżeli ktoś poszukuje kogoś do odegrania czarnej roli, to jestem chętny. Mogę zagrać takie role jak ojciec rodziny patologicznej, psychopata, złodziej czy ginekolog - czytamy w jego ofercie na jednej z grup dla statystów.

    Ruch Gracjana Szadzińskiego jest o tyle zaskakujący, ponieważ zawodnik niedawno stoczył jeden z pojedynków w FAME MMA. Na dodatek jego starcie z rywalem było jedną z najciekawszych walk podczas całej gali. Niewykluczone zatem, że organizacja wciąż ma go na swoim radarze i wkrótce zobaczymy go ponownie w jej oktagonie.

