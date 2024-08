W sprawie Filipa Chajzera już nie chcą milczeć. Oficjalnie ogłaszają, już wszystko jasne

Fame MMA ogłasza. To on zastąpi Filipa Chajzera w oktagonie

"Powitajcie ikonę polskiego YouTube'a, legendarną inspirację polskich vlogerów i najprawdziwszą bestię z Tokio! Moi drodzy, oto on, we własnej osobie - Krzysztof Gonciarz! (...) Przed Krzyśkiem naprawdę trudne zadanie! Zmierzy się on z bardziej doświadczonym, jednak równie zdeterminowanym i nieszczędzącym w słowach Tomaszem "Gimperem" Działowym! Obaj Panowie już od ponad 10 lat regularnie zaskakują swoich widzów, czy to kontrowersyjnymi wypowiedziami, czy głośnymi akcjami. Można ich nazwać już dosłownie dinozaurami polskiego internetu! Gonciarz, będąc tak bezpośrednią i nieprzewidywalną osobą, to wręcz idealny materiał na prawdziwego i dymogennego freaka, a Tomek na doskonałego rywala! W swojej karierze "Bestia z Tokio" spróbowała już prawie wszystkiego, prócz freaków - zatem witamy w grze! Gimper, zaprezentuj Bestii, jak wygląda ten świat!" - przekazano w oświadczeniu.