W sieci aż huczy o ich walce na FAME MMA 30, a teraz takie słowa. Gwiazdor nie wytrzymał

FAME MMA odkryło przed fanami już prawie wszystkie karty swojej jubileuszowej gali "Icons". Na wydarzeniu w PreZero Arenie w Gliwicach wystąpi mnóstwo freak fightowych gwiazd, a także odbędą się dwa pojedynki o pas mistrzowski federacji.

Zwycięzca Golden Tournament, Denis Labryga, zmierzy się z triumfatorem S-Class Tournament, Makhmudem Muradovem, o tytuł kategorii ciężkiej. Podwójny mistrz organizacji w wadze średniej i półśredniej, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, dostanie natomiast szansę na dołożenie do swojej gabloty czempionatu wagi półciężkiej w starciu z Alberto Simao.

Mimo że rozpiska wydarzenia już na ten moment prezentuje się niezwykle okazale, to Michał "Boxdel" Baron w niedawnym "F2F" ogłosił, że organizacja ma w zanadrzu jeszcze dwie głośne niespodzianki. Część fanów w słowach włodarza upatruje możliwości sensacyjnego zestawienia Denisa Załęckiego z Bartoszem Szachtą. Panowie od tygodni relacjonują w mediach społecznościowych swoje treningi, a żaden z nich nie został jeszcze zaprezentowany jako uczestnik jubileuszowej gali.

Gwiazdor szuka awantury, ostro w kierunku potencjalnego rywala. "Paralityk"

Załęcki dość niespodziewanie podgrzał nastroje wśród fanów, a wystarczył do tego jeden zaczepny komentarz w stronę potencjalnego rywala. 28-latek w piątek, 13 marca, opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym w ostry sposób ocenia sportową formę Szachty, zaprezentowaną na TikToku przez jego trenera.

- Ogólnie trener dobry i pozdrawiam bardzo. Ale ten paralityk… nawet do ściany nie potrafi przykleić przeciwnika. Spójrzcie klatka po klatce, co on robi. A na koniec jak trener wyskakuje w górę, by mógł go Szachta obalić. Nie dziwię się, że walki na ulicy odmawiał - podsumował.

Mężczyzna zdecydował się także na wbicie osobistej szpilki w stronę Szachty, wskazując, że ten w przeszłości odmówił mu wyjaśnienia sobie wszystkiego w walce poza kamerami.

Na ten moment FAME MMA nie potwierdziło oficjalnie występu Załęckiego i Szachty na swojej jubileuszowej gali, a więc należy podejść do całej sytuacji z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Niewykluczone, że za kulisami prowadzone są jednak pewne rozmowy w tej sprawie. Sam Michał "Boxdel" Baron podczas niedawnej wizyty w "Kanale Sportowym" komentował powrót Denisa do oktagonu organizacji w następujący sposób. -Nie wykluczamy tego. Biznesowo ten powrót miałby sens - powiedział.

Potencjalne zestawienie obu panów coraz częściej pojawia się także jako temat w wielu wywiadach prowadzonych z różnymi innymi osobami ze środowiska freak fightów.

